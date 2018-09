Maestro de preparatoria, uno de los arrestados por prostitución

Uno de los trece hombres que fueron arrestados la semana pasada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) acusado de prostitución, resultó ser profesor en la preparatoria Socorro High School.Se trata de Mark Robert Williams, de 60 años, quien es señalado por las autoridades de pagar dinero para sostener encuentros sexuales.Williams fue detenido durante un redada de DPS que se llevó a cabo del 27 al 30 de agosto a lo largo de toda la ciudad.Por su parte Ytzel Molina, vocera del Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD), confirmó que Williams ha trabajado para el distrito por aproximadamente 20 años.“Sí trabaja con nuestro distrito (SISD), es maestro de historia en la preparatoria Socorro High School”, comentó.Molina dijo no poder entrar en muchos detalles sobre lo ocurrido, pero enfatizó que actualmente el profesor se encuentra en suspensión administrativa.“Ahorita no esta trabajando, esta suspendido y no sabemos por cuanto tiempo estará así”, explicó.Los demás detenidos son:• Carlos Osvaldo Meyers Jr., de 22 años.• Isaac Jacob Aguilar, de 29 años.• Matthew Adams, de 20 años.• Timothy Oneal Cohen, de 46 años.• Erick Guillermo Calderón, de 23 años.• Rodrigo Cazares Jr., de 34 años.• David Patrick Hensley, de 55 años.• Andrés Alberto Muñoz, de 41 años.• Daniel Ángel Martínez, de 31 años.• Mark Aarón Revelle, de 25 años.• Robert Serna, de 33 años.• Jamari Maik Meyers, de 20 años.

