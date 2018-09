Acusa Cruz a O'Rourke de favorecer a suegro

Austin— Los aliados del senador Ted Cruz, republicano por Texas, arremetieron contra su contrincante demócrata, Beto O’Rourke, en un nuevo anuncio televisivo y sobre su apoyo al Consejo de la Ciudad de El Paso en relación con un plan para remodelar el centro de El Paso que generó la amenaza de una expropiación.El plan nunca llegó tan lejos aunque provocó un capítulo polémico en la política de El Paso que empezó hace una década. El nuevo anuncio de televisión del Club para el Crecimiento –un grupo nacional conservador que recientemente anunció una ofensiva de siete dígitos para esta competencia al Senado– muestra a O’Rourke como un títere de los acaudalados constructores que apoyaron el proyecto, incluyendo a su suegro, Bill Sanders.“Los ricos y poderosos de El Paso siguen controlando a los políticos como Beto O’Rourke”, dice un narrador en el anuncio de 30 segundos de duración.“Como consejero, Beto apoyó a su acaudalado suegro, el desarrollador que está detrás de la remodelación, presionando al ayuntamiento para demoler un histórico vecindario hispano utilizando la expropiación”.El anuncio continúa refiriéndose a la expropiación como “una herramienta de demolición gubernamental” y termina etiquetando a O’Rourke como “Beto el Acosador”.La campaña de O’Rourke no hizo ningún comentario sobre esa publicidad.Titulado como “Bulldozer”, el anuncio se transmitirá al aire este martes en San Antonio, el Club para el Crecimiento también planea publicarlo en Dallas y Houston en las próximas semanas.La Súper Pac del grupo, denominada como el Club para la Acción de Crecimiento, ha invertido hasta ahora 200 mil dólares en el anuncio. El comercial es parte de por lo menos una inversión de 1 millón de dólares en la carrera que la organización anunció el mes pasado, dando como resultado una competencia cerrada entre O’Rourke y Cruz, a quien apoyó generosamente durante el 2012.El Club para el Crecimiento Comercial involucra un episodio que ha aparecido en las anteriores postulaciones de O’Rourke para el Consejo de la Ciudad y el Congreso pero no en la competencia por el Senado, hasta hace poco.El plan de revitalización del centro de la ciudad fue presentado en marzo del 2006 por el Grupo Paso del Norte –una organización privada integrada por negocios regionales de élite incluyendo a Sanders– y podría haber impactado el histórico vecindario México-americano del Segundo Barrio.Aunque la expropiación nunca fue utilizada en relación con el proyecto, el espectro de la misma fue controvertido desde el inicio. O’Rourke estuvo entre las personas del consejo que por lo menos inicialmente quería preservar la opción de la expropiación como un último recurso, sin embargo, ayudó a derrotar una moción de junio del 2006 para descartarla.Un mes después, a medida que fueron aumentando las inquietudes del público acerca del plan, el Concilio –incluyendo a O’Rourke– votó para prohibir el uso de la expropiación durante el primer año del proyecto.Inicialmente, Sanders comentó en abril del 2006 que no invertiría en el proyecto para evitarle un dilema ético a su yerno, de acuerdo a los artículos que publicó El Paso Times en ese momento.Posteriormente durante el año, decidió invertir en el plan a pesar de todo, citando la motivación que recibió del entonces alcalde John Cook, y prometió que los dividendos se destinarían a una organización no lucrativa del centro de la ciudad.Al parecer, O’Rourke citó esa promesa al negar que hubiera algún conflicto de interés. Sanders "no puede lucrar con este plan, ni tampoco yo, ni ningún miembro de mi familia”, escribió O’Rourke en un correo electrónico que envió al Texas Observer para un reportaje publicado en el 2007 sobre el proyecto titulado, “Desastre Eminente”.Aunque los que se oponían al plan criticaron a O’Rourke mientras el Consejo luchaba contra el tema en el 2006. Hubo una amenaza de retiro de la petición –las firmas nunca se recolectaron– y dos demandas éticas fueron entabladas en contra de O’Rourke, ambas fueron descartadas finalmente, según reportó El Paso Times.O’Rourke logró ganar la reelección fácilmente para el Consejo en el 2007, derrotando a su competidor que convirtió el tema en un problema. Luego, regresó nuevamente en el 2012 y logró vencer al entonces representante Silvestre Reyes, demócrata por El Paso, cuya campaña mencionó la potencial destrucción de las casas del Segundo Barrio en un anuncio que atacaba a O’Rourke.Al final de la década, el plan –por lo menos como fue concebido inicialmente– perdió impulso. El tema se complicó en el 2009 cuando los electores de Texas aprobaron una enmienda constitucional endureciendo las reglas de la expropiación en el Estado.En la competencia de O’Rourke contra Cruz, la línea de ataque relacionada con la expropiación es relativamente nueva. Antes del anuncio que fue publicado el martes, sólo se incluyó una larga lista de golpes que ha asestado O’Rourke en un sito en la web que fue lanzado la semana pasada por Texans Are, la otra súper PAC que está a favor de Cruz.Durante su campaña, O’Rourke usualmente habla acerca de la expropiación en el contexto de su oposición al muro propuesto por el presidente Donald Trump a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.El año pasado, O’Rourke presentó una propuesta de ley para prohibir la expropiación para la construcción del muro.Cruz apoya el muro, aunque no habla mucho acerca del uso de la expropiación, para construirlo. Algunos republicanos de alto rango de Texas, tales como el procurador general Ken Paxton, han dicho que están de acuerdo con la expropiación para la edificación del muro.Otra Súper Pac, Texans Are, también está planeando invertir una cantidad de siete dígitos en la carrera al Senado y sus primeros anuncios televisivos también serán transmitidos el martes.Uno de ellos, que saldrá al aire en San Antonio, ataca a O’Rourke por su récord sobre seguridad fronteriza e inmigración.“Fronteras fuera de la ley, políticos negligentes: eso es Beto O’Rourke”, dice el narrador en el anuncio que dura 30 segundos.