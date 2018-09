Frenan complot de Texas vs 'dreamers'

Austin— Un juez federal de Distrito negó el viernes la petición del estado de Texas de que el programa de Acción Deferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fuera frenado, después de que Texas y otros nueve estados impusieran una demanda con el fin de ponerle un alto al programa de la era de Obama.Su decisión significa que cientos de miles de beneficiarios del programa pueden continuar aplicando para renovar su estatus –por ahora.DACA fue puesto en marcha en el 2012 y otorga a sus beneficiarios un permiso de trabajo renovable por dos años y una prórroga a los procesos de deportación para los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando aún eran menores.El juez federal Andrew Hanen dijo que era probable que los estados pudieran demostrar que DACA ha ocasionado daños irreparables a dichas entidades. Pero Hanen escribió que los estados se demoraron en solicitar un alivio por años.Agregó también que había abundante evidencia para demostrar que ponerle fin al programa “era contrario a los mejores intereses del público”.“Aquí lo que ha pasado es que el huevo ya quedó revuelto. Intentar ponerlo de vuelta en su cascarón con un solo interdicto preliminar, y quizás con un gran riesgo para muchos, no tiene sentido ni sirve a los mejores intereses del país”, escribió Hanen.En un comunicado, el procurador general de Texas, Ken Paxton, de todos modos aplaudió la decisión de Hanen, diciendo que la declaración del juez sobre el daño irreparable era una indicación de que Texas al final ganará el caso.Paxton citó el fallo de Hanen contra el programa de Acción Deferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Legales Permanentes, o DAPA, como prueba de que el precedente legal estuvo del lado del estado, a pesar de la negativa de Hanen el viernes a la petición de Texas.“Estamos confiados de que pronto DACA tendrá el mismo destino que el programa de Acción Deferida para Padres de Estadounidenses de la era de Obama, el cual las cortes bloquearon después de que yo dirigiera otra coalición impugnando su constitucionalidad”, dijo el procurador Paxton. “El presidente Obama utilizó el DACA para reformar la ley federal sin la aprobación del Congreso”.La orden se encuentra suspendida por 21 días para permitir tiempo suficiente para una apelación. Si no se solicita una apelación, Hanen dijo que la Corte procederá con el caso.Pete Boogaard, director de comunicaciones de FWD.us, un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes, dijo que la decisión fue una muy buena noticia, pero los beneficiarios de DACA no deben aún proclamar victoria.“Este fallo significa que las renovaciones de DACA continuarán en el próximo término, y esas son buenas noticias”, dijo. “Pero no tenemos la ilusión de que los oponentes al DACA vayan a detenerse, e instamos a los beneficiarios que son elegibles, a que renueven su estatus”.Hanen escuchó los argumentos sobre si se debería frenar el programa de manera preliminar hace más de tres semanas. Eso fue casi un año después de que el presidente Donald Trump prometiera que terminaría con el DACA en septiembre, eliminándolo gradualmente en el transcurso de seis meses.Pero tres cortes distintas han fallado desde entonces que la administración debe mantener el programa intacto por ahora. En septiembre del año pasado, había alrededor de 120 mil beneficiarios del DACA en Texas y más de 800 mil a nivel nacional.Después de que Paxton presentara la demanda, la administración de Trump acordó que el programa era ilegal, lo cual conllevó a que el Fondo Educativo para la Defensa Legal de los Mexicoamericanos (MALDEF) interviniera en nombre de varios beneficiarios del DACA.“El caso muy probablemente procederá a la Corte de Apelaciones del 5to. Circuito”, según dijo Nina Perales, vicepresidenta de litigio de MALDEF, quien presentó argumentos en el caso a comienzos de este mes.Ella dijo que no estaba de acuerdo con la aseveración de Hanen de que la manera en que el DACA fue implementado llegara a violar la Ley federal de Procedimientos Administrativos, la cual rige la manera en que las regulaciones federales son realizadas, y dijo que las predicciones de Paxton de que Texas llegará a tener éxito han sido ensombrecidas por la decisión del viernes.“La cuestión que fue presentada en la Corte se decidió a nuestro favor. El procurador general Paxton podrá hacer predicciones sobre lo que pueda pasar después en este caso”, dijo. “Pero Paxton perdió hoy y los beneficiarios del DACA ganaron. Tenemos tres interdictos en cortes federales que mantienen con vida a DACA hasta ahora. Texas esperaba que el juez Hanen aplicara un interdicto en la dirección contraria, pero el juez Hanen se rehusó a hacer tal cosa”.

