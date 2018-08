El Cabildo de la Ciudad votó en contra de una propuesta promovida por particulares que busca detener la urbanización en terrenos públicos, y que se contempla en la ordenanza Reinversión de Incremento de Impuestos (TIRZ, por sus siglas en inglés) en la Zona 12 del noreste de El Paso.A pesar de que el grupo ciudadano recolectó más de 2 mil firmas para detener este cambio de suelo, que a la vez compromete la zona donde se ubica el popular sendero “Lost Dog Trail”, en votación dividida los representantes de la ciudad decidieron no aceptar el recurso del grupo denominado “Kill The TIRZ 12”.“Somos un grupo dedicado a preservar como espacio natural abierto a perpetuidad la tierra virgen que colinda con el extremo noroeste del Parque Estatal de las Montañas Franklin de El Paso, Texas. Por lo tanto, nos oponemos a la Zona de Reinversión con Incremento de Impuestos 12 (el “TIRZ”), enuncia el grupo conservacionista.La propuesta de reconsiderar el cambio de uso de suelo y una proyectada urbanización del lugar fue desechada el martes cuando 6 de los miembros del Cabildo votaron en contra de dicha petición, y 2 de los representantes a favor del grupo ciudadano.Cassandra Hernández (Distrito 3), Sam Morgan (Distrito 4), Michiel Noe (Distrito 5), Claudia Ordaz (Distrito 6), Henry Rivera (Distrito 7) y Cissy Lizárraga (Distrito 8) se pronunciaron en dar seguimiento al TIRZ 12.En tanto Peter Zvarzbein (Distrito 1) y Alexzandra Annello (Distrito 2) coincidieron con los miles de ciudadanos que firmaron la petición de detener el proyecto que conservaría la zona.De acuerdo al plan de urbanización se proyecta construir cerca de 9 mil 400 residencias en dicha zona, así como 800 mil pies cuadrados de espacios comerciales.Sin embargo, el grupo conservacionista, que mostró tener gran convocatoria y apoyo popular, llevó a cabo la tarde del mismo martes un evento de recolección de firmas para elevar su demanda que puede ser escuchada en las urnas.En esta ocasión se reunieron solicitudes firmadas y notarizadas de votantes de El Paso, mismas que deben de ser autentificadas por el City Clerk, con lo que se podría incluir el tema en las boletas electorales.“Creo que tenemos el suficiente apoyo para lograrlo, me siento confiado en que una vez que se le permita al público en general el sopesar esta petición la decisión va a ser revertida”, dijo Rick Bonart, uno de los promotores en conservar el área natural.Con la recolección de nuevas firmas el grupo civil busca que se detenga la urbanización del área y la protección de la zona que comprende mil acres de terreno y que incluye al popular sendero “Lost Dog Trail”.Al cierre de esta edición no se había contabilizado el total de solicitudes notarizadas que se sumaron a la propuesta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.