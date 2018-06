Luego de pasar un día hospitalizado, falleció el hombre que la semana pasada fue atropellado cerca de Fox Plaza.La Policía de El Paso (EPPD), confirmó hoy la muerte de Manuel Castillo, de 52 años que intentó cruzar la calle Paisano sin usar el cruce peatonal.El accidente ocurrió el pasado 1 de junio, alrededor de las 9:50 de la noche, en la cuadra 5300 de la calle antes mencionada.De acuerdo con Darrel Petry, vocero de EPPD, Castillo fue impactado por una camioneta Ford Explorer 2014 que circulaba rumbo al norte por la calle Paisano.Los reportes indican que cuando la víctima trató de cruzar del Oeste al Este, se atravesó en el camino de la camioneta que era conducida por Ramiro Díaz, de 55 años, quien no pudo esquivarlo.Castillo fue trasladado de emergencia al Centro Medido Universitario (UMC), ya que presentaba heridas de gravedad.Trascendió que Díaz permaneció en la escena del accidente hasta que llegó la Unidad Especial de Tráfico de EPPD y no resultó lesionado.Petry comentó que Castillo falleció el 2 de junio en UMC a consecuencia de sus lesiones e indicó que el hecho de que el hombre no cruzara por el cruce peatonal fue factor en el accidente.Esta es la fatalidad de tráfico número 22 en lo que va del 2018, a comparación de las 20 registradas el año pasado en el mismo periodo de tiempo. (Karla Valdez)

