El Paso— Tras poco más de dos meses del accidente que le cambió la vida, Karina Cecilia López Ramírez, de 39 años, sigue luchando por abandonar la cama en la que ha permanecido desde aquel día.La situación se ha complicado, pues según cuenta Miriam Ramírez, hermana de Karina, fueron incluso víctimas de un robo cibernético de parte de lo recaudado.Amigos y familiares de quien hasta hace unos meses se desempeñaba como maestra del Conalep en Ciudad Juárez, están recaudando fondos para pagar la cuenta del hospital que supera el millón de dólares, así como también para solventar los gastos de su rehabilitación.“Abrimos dos cuentas aquí en El Paso, porque la que teníamos en Juárez con unos 20 mil pesos (poco más de mil dólares) que habíamos juntado nos la vaciaron unas personas en Sinaloa y no sabemos ni cómo le hicieron”, dijo Miriam.El accidente que dejó a López Ramírez con escasa movilidad se registró el pasado 13 de marzo, en la intersección de las calles Zaragoza y Castner, en el este de El Paso, cuando el vehículo en el que viajaba la mujer con su esposo fue impactado de frente por un Jeep Liberty que se metió en sentido contrario.“No sabemos exactamente cuánto se debe porque no nos han querido dar el estado de cuenta, porque dicen que Karina lo tiene que pedir y ella no se puede mover ni hablar, pero la última vez que checamos era ya más de un millón”, agregó Miriam.El peritaje de la Unidad Especial de Tráfico de la Policía de El Paso (EPPD), señala que López Ramírez viajaba rumbo al norte por la Zaragoza, mientras que John Schmidt, de 29 años, circulaba hacia al sur por esa misma calle.Según EPPD, un tercer auto que venía por la calle Castner fue el responsable del accidente, ya que se atravesó sin cederle el paso a Schmidt.Por tratar de esquivar el golpe, Schmidt se metió en los carriles de sentido contrario impactando de lleno a López Ramírez, momento que aprovechó el tercer vehículo para huir.López Ramírez, su esposo Óscar Bernal y Schmidt fueron llevados al Centro Médico Del Sol, donde a la mujer le practicaron varias cirugías debido a que presentaba fracturas en distintas partes del cuerpo, perforación de pulmón y lesiones cerebrales que la tuvieron en estado de coma por un mes.Los familiares de López Ramírez buscan que Schmidt pague los gastos médicos, pero no han logrado que ningún abogado tome su caso.“Lo más que cubre su seguro son 60 mil dólares y pues los abogados no ven ganancia y ya van dos que nos dejan el caso”, expresó Miriam.Miriam explicó que una de las heridas de su hermana se infectó y podía verse el clavo que le habían puesto, por lo que era necesaria otra cirugía pero personal de Del Sol les recomendó llevársela a México.“Nos dijeron ahí que si no podíamos pagar (la cirugía) que nos regresáramos para México”, relató.Para Miriam esa sugerencia fue un acto de racismo, ya que asegura que los cuidados para su hermana no fueron los mejores debido a que esa herida nunca la revisaron y terminó infectándose.“Sólo tenía una venda en el brazo, pero jamás se la quitaban ni revisaban, hasta que un día como la dejaron mucho tiempo sin cambiarla (de pañal) se manchó y se la tuvieron que quitar y fue que se dieron cuenta”, comentó.Después de ese incidente López Ramírez fue sacada arbitrariamente del hospital y llevada a un Foster Home o casa de cuidados.“Un día llegamos y ya se estaban preparando para sacarla del hospital, nos dijeron que ya no la podían tener ahí, que la llevarían a un Foster Home –un centro de servicio para enfermos terminales– y que ellos pagaban el primer mes. La llevaron al Foster a pesar de que ella necesitaba ir a un Nursing Home –un centro especializado que tiene cuidados de enfermeras y rehabilitación todo el tiempo– porque necesita atención medica”, enfatizó.El Diario de El Paso trató contactar a personal del Hospital Del Sol para corroborar esta versión pero hasta el momento no se ha tenido respuesta.Pese a que los doctores no les dan un diagnóstico alentador y desconocen cuánto tiempo López Ramírez seguirá postrada en la cama, la mujer sigue luchando y ya puede mover su lado derecho y reacciona cuando sus familiares le hablan.“No sabemos si nos conoce, pero cuando le hablamos reacciona y como que trata de contestarnos pero no puede hablar”, contó Miriam.López Ramírez actualmente recibe atención en My Grandma’s House Foster Home, donde su familia tiene pagar mil 500 dólares mensuales por su estancia, además de pagar por los trasladados de ambulancia.Si usted gusta ayudar a López Ramírez puede hacerlo a través de la cuenta 444838833 del banco First National Bank a nombre de Miriam A. Ramírez o en https://www.gofundme.com/oracion-por-la-maestra-karina.Por último Miriam solicitó la ayuda de algún terapeuta que les ayude a rehabilitar a su hermana de manera gratuita.Usted puede ayudarlos llevando apoyo en especie a la casa de cuidados donde está Karen, la cual se ubica en el 1644 Phil Gibbs haciendo una cita previa con Elizabeth, encargada del lugar al (915) 328-1913