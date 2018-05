Tras poco más de dos años de haber sido condenado a 99 años de cárcel por homicidio, Thomas McNair apeló su sentencia pero la Octava Corte de Apelaciones se negó a cambiarla.Esto luego de que el abogado de que la defensa de McNair alegara en su apelación que durante el juicio se habían cometido errores, ya que alegaban que no había suficiente evidencia contra su cliente.También aseguraron que la Fiscalía utilizó como evidencia fotografías que no estaban permitidas, además de usar la confesión en video de McNair.El 29 de enero de 2016, tras más de cuatro horas de deliberación, McNair fue declarado culpable por el homicidio de Gerardo Luna y encubrimiento del mismo.Luna también conocido como ‘Mexican Jerry’, fue asesinado en septiembre de 2014 por McNair y su grupo de amigos, quienes amarraron a la víctima de pies y manos para golpearla con un martillo y barras metálicas.Luego de la golpiza, Luna fue colgado del techo con una soga y tras provocar su muerte, el cuerpo de la víctima fue colocado en un colchón donde le prendieron fuego al grado de que sus restos quedaron fundidos con los resortes.Luna fue localizado por empleados de la compañía de luz el 5 de septiembre de 2014, en el sótano de un edificio vacío ubicado en la cuadra 100 de la calle North Mesa, en la zona centro.Luego de revisar el caso, la Octava Corte de Apelaciones negó la apelación a la defensa de McNair.De acuerdo con documentos de la Corte, se determinó que durante el juicio que se llevó a cabo ante el juez William Moody en la Corte del Distrito 34 del Condado de El Paso, no se cometieron errores por lo que la apelación no procedió.Los otros implicados en el caso son Brittney Stewart, Jerry McGavitt, Marcus Adkins y Jesús Barraza, quienes ya cumplen una condena en prisión.Al igual que McNair, McGavitt decidió irse a juicio en junio de 2017 y luego de que el jurado deliberara por 30 minutos, lo sentenció a pasar 60 años tras las rejas.En agosto de 2017, Stewart llegó un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de homicidio, por lo que fue sentenciada a 25 años de cárcel.Barraza también aceptó un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de homicidio y se le sentenció a 40 años de cárcel en noviembre de 2017.

