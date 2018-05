Las Cruces— Martha Taylor, la madre del hombre sospechoso de golpear severamente a su novia embarazada a principios de este mes, ha sido acusado de alterar las pruebas en el caso de su hijo.Taylor, de 68 años, está acusado de un delito grave de manipulación de pruebas. La arrestaron la semana pasada y de entrada se la retiene sin fianza en el centro de detención del condado de Doña Ana.Alrededor de las 9 a.m. del 10 de mayo, la policía fue enviada al informe de una mujer herido de 22 años en una residencia en Lester Avenue. La policía supo que la mujer había sido la novia de Timothy Trejo-Vigil durante cinco años, y que vivía allí con el sospechoso y su madre. Inicialmente, la víctima, de 22 años, dijo que fue atacada por dos intrusos que entraron por la ventana. La mujer fue transportada al Memorial Medical Center y luego trasladada en avión al University Medical Center de El Paso. La policía supo que Trejo-Vigil salió de la casa justo antes de que fuera llamada la policía.Los investigadores descubrieron que cuando los agentes llegaron por primera vez a la casa, vieron a Taylor con una bolsa de plástico y un mango de escoba roto, que llevó desde el departamento hasta un contenedor de basura cercano. Los investigadores posteriormente descubrieron que los artículos en la bolsa incluían pañuelos de papel y ropa ensangrentada, y un objeto similar a un tubo de metal negro. Los agentes creen que los artículos que Taylor arrojó en el contenedor fueron retirados de la habitación donde la mujer de 22 años fue encontrada gravemente herida.La víctima de 22 años mostró múltiples heridas de contundencia, marcas de mordidas humanas y múltiples heridas de arma blanca en las rodillas y los brazos. Sufrió una fractura en la mandíbula, la nariz rota y una gran herida abierta en la frente. En el UMC, los profesionales médicos determinaron que tenía 15 semanas de embarazo y experimentó un aborto espontáneo como resultado del trauma físico que sufrió.Trejo-Vigil, de 25 años, fue arrestado el 11 de mayo. Está acusado de un delito mayor de intento de asesinato en segundo grado, dos cargos de agresión agravada contra un miembro de la familia con un arma mortal, dos cargos de agresión agravada que causan lesiones graves y uno más por lesiones a una mujer embarazada. Trejo-Vigil también enfrenta cargos menores de agresión contra un miembro de la familia y crueldad animal.Los investigadores descubrieron que la historia de la mujer de 22 años, el haber sido atacada por intrusos, fue una artimaña concebida por ella y Trejo-Vigil. También descubrieron que Trejo-Vigil tiene un historial de abuso doméstico contra la misma persona. La policía cree que Taylor estuvo en casa durante el incidente, pero indicó a que no escuchó ni supo nada sobre la fuerte golpiza. La policía también encontró un gato, encerrado en un pequeño contenedor para animales domésticos, dentro de un armario. El porta-animales se remojó en orina de la mascota; el gato no tenía acceso a la comida o el agua.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.