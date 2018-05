Muere en volcadura estrella de basquetbol de Chapin HS

El Paso— Una ex extrella del basquetbol de Chapin High School, falleció junto con un matrimonio tras una volcadura en la Carretera Interestatal 10 (I-10).Cliff Lyonell Tucker, de 29 años, quien graduó de Chapin en 2007 y era jugador profesional con una carrera en México, viajaba en una camioneta tipo van junto con otras seis personas de San Antonio a El Paso.De acuerdo con el reporte del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), a la camioneta se le ponchó un neumático provocando que el conductor perdiera el control y volcara entre Fort Stockton y Van Horn.Trascendió que Tucker y otros cuatro pasajeros salieron proyectados de la camioneta, ya que no traían puesto el cinturón de seguridad.Tanto Tucker como los esposos Andrew y Amanda Akaji, de 29 y 25 años respectivamente, fueron declarados muertos en la escena. Ella tenía ocho meses de embarazo.El estado de salud de las otras personas que se salieron del vehículo es reportado como crítico.Toraino Johnson, quien fue el entrenador de Tucker en Chapin dijo a El Diario de El Paso que aún no puede creer la muerte de su ex jugador.“Me avisó un amigo que es entrenador, pero no lo podía creer. Sigo sin creer que Cliff se haya ido de esa manera. Él (Tucker) era un fantástico muchacho”, indicó.Johnson señaló que Tucker siempre se preocupó por ayudar a su comunidad, pero sobre todo por encaminar a los adolescentes hacia el deporte.“Teníamos ya varios veranos haciendo campamentos de basquetbol para los jóvenes del Noreste (de El Paso) y ya estábamos planeando lo que haríamos este verano en el campamento y ahora me entero que ya no está”, comentó.Para el entrenador más que un ex jugador, Tucker era como su hermano menor ya que aseguró que su relación con el basquetbolista se volvió muy estrecha.“Si tenía dudas en algo Cliff venía conmigo y yo trataba de aconsejarlo, era como mi hermanito y estoy destrozado por él y por su familia”, reiteró Johnson.Luego de salir de la preparatoria, Tucker ingresó a la Universidad de Maryland donde jugó basquetbol colegial durante cuatro años.Al enterarse de la noticia, el entrenador universitario Mark Turgeon a través de su cuenta de Twitter se dijo devastado.“Mi corazón está destrozado por la noticia de la muerte de Cliff. Mis oraciones están con toda la familia Tucker”, expresó el entrenador.La Universidad de Maryland, envió un comunicado donde lamentaba la muerte de Tucker, a quien describió como uno de los mejores jugadores de basquetbol que han tenido.Tucker jugó profesionalmente en México, en 2017 con el equipo Náuticos de Mazatlán y recientemente participó en la Liga Estatal de Basquetbol de Chihuahua (LEB).En Chihuahua Tucker jugó con los Petroleros de Camargo en el torneo 2018 que concluyó hace unos días.A través de su cuenta de Facebook, LEB ofreció sus condolencias a la familia de Tucker.“Lamentamos la triste noticia y expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de Cliff Tucker, compañero, amigo y jugador de los Petroleros de Camargo. Pedimos fortaleza y consuelo en estos momentos para su familia”, concluyó.Al paseño le sobreviven tres hijos, producto de su relación con su pareja Génesis Soto. (Karla Valdez/El Diario de El Paso)