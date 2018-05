Honran la memoria de quienes dieron su vida por la Patria

Cuando se llega el fin de semana largo por Memorial Day, la mayoría de las personas acuden a cementerios militares para honrar la memoria de hombres y mujeres que murieron en distintas guerras.Por este motivo, miembros de la Asociación del Comité de Veteranos de Concordia, veteranos y familiares de soldados se reunieron ayer en el cementerio Concordia para rendir homenaje a los 270 militares que perdieron la vida en combate y fueron sepultados ahí.Con el saludo a la bandera y entonando el Himno Nacional, fue como dio comenzó la ceremonia a donde asistieron alrededor de 50 personas que vestían uniformes militares, gorras de veteranos y colores de la bandera de Estados Unidos.Gloria Cordero, directora de la asociación, comentó que todos los veteranos merecen ser recordados sin importar en dónde descansen sus restos.“Mi papá decía que todos los veteranos deben ser recordados ya que ellos pelearon y murieron por nosotros y nunca deben ser olvidados”, explicó Cordero.Es por eso que en 1992, Cordero decidió entrar a la asociación para evitar que sean olvidados los soldados que descansan en el Concordia.“Me da lástima ver que estos veteranos sean olvidados y que las lápidas se van cayendo, ellos merecen el mismo respeto que aquellos que están en cementerios bonitos”, dijo.Cordero agregó que se cree que pudieran existir más veteranos sepultados ahí, pero no han sido identificados como tal, por lo que no tienen lápida o la que tienen es de civil.“Le pedimos a la gente que si tienen a alguien que fue enterrado aquí y son veteranos, que no los hagan saber para poder agregarlos a la lista y ponerle su lápida en caso de que no tengan una”, señaló la mujer.La directora pide a los familiares que se comuniquen con ella para poder llevar a cabo un proyecto donde se pretende que todos los veteranos cuenten con una tumba.“Queremos que todos los veteranos sean identificados, por favor les pido que si saben algo, me llamen al (915) 479-3779 para darles más detalles”, comentó Cordero.Celebran su valorPersonas como Manuel Alvarado Jr. acuden cada año al panteón en compañía de su madre y su esposa para honrar a su padre que combatió en la Segunda Guerra Mundial.“Nos gusta arreglar su tumba para que se vea bien y celebramos su labor”, comentó.Alvarado Jr. añadió que las nuevas generaciones ya no conocen el verdadero valor de Memorial Day, ya que sólo lo ven como un fin de semana largo.“Ya no tenemos patriotismo, hemos estado perdiendo esta parte de nuestra cultura porque los jóvenes de estas nuevas generaciones siente que no es algo que les corresponde”, concluyó Alvarado.