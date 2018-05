Alertan vs dejar niños solos dentro de autos

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) advierte a los residentes que el clima más caluroso coloca a los niños en mayor riesgo de lesiones o muerte si se les deja desatendidos en un vehículo. Cada año varios niños mueren por insolación después de haber sido dejados en un vehículo o porque ellos mismos entran sin ser notados. Tal negligencia podría llevar a cargos criminales. Un menor nunca debe dejarse desatendido en un vehículo.“Los niños mueren innecesariamente cada año porque no se les presta atención en los vehículos”, dijo el director de DPS, Steven McCraw. “La ciudadanía puede hacer su parte al notificar al personal de emergencia si observan a un niño solo o en peligro dentro de un vehículo, independientemente de las condiciones climáticas".De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, el golpe de calor es una de las causas principales de muertes no relacionadas con choques entre los niños.Las temperaturas dentro de un automóvil pueden subir más de 20 grados Fahrenheit en tan sólo 10 minutos; e incluso con una temperatura exterior de 60 grados, el interior de un automóvil puede alcanzar los 110 grados. Dejar ventanas parcialmente abiertas no ayuda. Además, los niños pequeños corren mayor riesgo ya que sus cuerpos se calientan más rápido que los de un adulto.• Nunca deje a su hijo desatendido en el vehículo.• Llame al 911 si ve a un niño solo en un automóvil, y el personal de emergencia le brindará orientación.• Enséñeles a los niños a no jugar en vehículos, y asegúrese de colocar las llaves fuera de su alcance cuando no los autos no estén en uso.• Siempre revise los asientos traseros o las áreas de carga de su vehículo antes de retirarse.• Establezca recordatorios que lo ayuden a asegurarse de sacar a los niños del vehículo. Por ejemplo: deje su bolsa, almuerzo o teléfono celular en el asiento trasero con el asiento de automóvil del niño.• Si un niño desaparece, abra las puertas y las cajuelas a cada vehículo en el área. Muchas muertes por insolación ocurren cuando un niño accede desapercibido a un automóvil estacionado.Además, los animales también son susceptibles a lesiones o muerte por el calor; no coloque a sus mascotas en estas condiciones que amenazan la vida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.