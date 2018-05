Hace casi dos semanas, un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Montana detuvo e interrogó a dos ciudadanas estadounidenses por más de 30 minutos después de haberlas escuchado hablar español en una gasolinera.Un día antes, un abogado en la ciudad de Nueva York se tornó viral después de que fue grabado en video haciendo comentarios xenofóbicos y amenazando con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para denunciar a personas que estaban hablando español en una cafetería.Estos incidentes enfatizan un factor clave sobre la sociedad estadounidense moderna: en el 2016, 35 millones de ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años, o más del 15 por ciento, hablaban otro idioma diferente al inglés en casa, de acuerdo con el censo de Estados Unidos.Más aún, los datos del censo muestran que el vínculo entre la ciudadanía estadounidense y el uso del idioma inglés se ha ido debilitando por el transcurso de las últimas décadas.Pero eso no se debe a que los recién llegados al país no sean parlantes menos competentes en el idioma inglés que las personas que arribaron décadas antes. Si algo se puede decir es que el dominio del idioma inglés entre los parlantes cuyo primer idioma no es el inglés ha estado incrementando.Si tomamos a siete adultos ciudadanos al azar de la población estadounidense, lo más probable es que al menos uno de estos hable otro idioma que no es el inglés en casa, de acuerdo con la Encuesta Comunitaria Estadounidense del Buró del Censo.Si incluimos a los residentes que no son ciudadanos, las probabilidades son aún más altas: 66 millones de residentes en Estados Unidos de cinco años o mayores —21.6 por ciento de dicha población— hablan algún otro idioma diferente al inglés en casa.La cantidad de parlantes cuyo primer idioma no es el inglés ha estado a la alza por más de tres décadas. Por ejemplo, entre los residentes estadounidenses de hoy es dos veces más probable que hablen otro idioma diferente al inglés en casa en comparación con los residentes en 1980. El censo no cuenta con información tan antigua sobre el porcentaje de ciudadanos adultos que hablan otro idioma distinto al inglés, pero desde el 2009 dicho número de personas se ido incrementando a la par con la cantidad de todos los residentes cuyo primer idioma no es el inglés.Las familias que no hablan inglés tienden a concentrarse en el suroeste y sur de Florida, primordialmente debido a que la mayoría de estos hablan español. Pero se pueden encontrar porciones significativas de hogares en los que no se habla inglés en la mayoría de las áreas metropolitanas en Estados Unidos, incluyendo Atlanta, Chicago, y el corredor Acela que se extiende desde Washington hasta Boston.En 39 condados estadounidenses, una mayoría de adultos ciudadanos hablan algún otro idioma que no es el inglés en casa. La mayoría de estos condados se ubican a lo largo del suroeste de Texas, pero los más grandes de estos son el condado del Bronx en Nueva York (con 1.3 millones de personas entre las cuales más del 53 por ciento de los ciudadanos adultos no hablan inglés) y el condado de Miami-Dade en Florida (con 2.5 Millones de personas entre las cuales más de dos tercios de los adultos ciudadanos no hablan inglés en casa).El agente de la Patrulla Fronteriza en Montana, que interrogó a las dos mujeres en la gasolinera, les dijo que las había detenido debido a que “ustedes están hablando español, un idioma que no es común escucharlo aquí”.De hecho, Montana es uno de los estados con el porcentaje más bajo de ciudadanos que no hablan inglés: en el 2016, 3.3 por ciento de los adultos ciudadanos de Montana hablan algún otro idioma diferente al inglés en casa. Comparado con California, el estado con la cantidad más alta de ciudadanos que no hablan inglés, más del 35 por ciento.Pero incluso un 3.3 por ciento es bastante para que un idioma se considere más que común. Si tomamos a 30 habitantes de Montana al azar; lo más probable es que al menos uno de ellos hable algún otro idioma distinto al inglés en casa.Aunque Estados Unidos no tiene por ley un idioma “oficial”, el inglés es el idioma por de facto del país. Las personas que no dominan el inglés podrían enfrentar todo tipo obstáculos sociales, educativos y económicos a manera que intentan navegar en la sociedad.Sin embargo, los datos del censo muestran que más del 60 por ciento de los residentes, estadounidenses, ciudadanos y no ciudadanos, que hablan otros idiomas en casa, también hablan inglés “muy bien”. Son bilingües, en otras palabras, hablan otros idiomas por preferencia, no por necesidad.Más aún, el dominio del inglés entre todos los residentes que no hablan inglés en casa ha ido en aumento desde el 2005, cuando el 55 por ciento dijo al censo que hablaban inglés “muy bien”. El Centro de Investigación Pew encontró que esta tendencia particularmente se muestra más pronunciada entre los estadounidenses hispanos.Si tomamos en cuenta únicamente a los adultos ciudadanos, el índice del dominio del inglés entre aquellos que hablan otro idioma en casa, es incluso mayor, en un 69 por ciento.Existe un estereotipo de que las personas que no hablan inglés son inmigrantes indocumentados que no hablan inglés debido a que no lo dominan. Pero tal como los datos del censo lo muestran de manera enfática, ese no es el caso.