Sabrina Zuniga/El Diario de El PasoEl Instituto Nacional Electoral (INE) de México registró a un total de 723 paseños que estarán enviando su voto por correo para los comicios presidenciales –y en algunos casos de gobernadores– del 1 de julio.Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, El Diario de El Paso logró conseguir los números finales de los mexicanos que recibieron su credencial para votar en Texas.Algunos paseños, que se registraron durante el plazo reglamentario en el Consulado de México, comenzaron a recibir sus paquetes electorales.Marisela Villanueva, originaria de la Ciudad de México pero residente de El Paso por más de una década, confirmó la llegada de su paquete.“Llegó ayer [jueves] por la tarde, me la entregaron personalmente mediante UPS”, comentó.Datos del INE informan que un total de 32 mil 035 mexicanos que residen en Texas podrán ejercer su voto desde Estados Unidos en las elecciones del 2018, gracias a la iniciativa de ‘Voto en el Extranjero’.El INE compartió por medio de sus redes sociales imágenes de algunos mexicanos al interior de los Estados Unidos que ya cuentan con su material para sufragar.El instituto manda sin costo a domicilio una caja con el kit electoral completo. Incluye diversas boletas electorales, sin faltar la de candidatos a la Presidencia de México.De acuerdo con la entidad federativa a la que el interesado pertenece se agregan otros contenido. En el caso de Villanueva, se incluyeron las boletas correspondientes a senadurías y a Gobernador de la Ciudad de México, su anterior lugar residencia.Dependiendo el origen del votante, se podrían incluir boletas para elegir a candidatos de los oriundos de Chiapas, Guerrero, Morelos, Yucatán, Puebla y Guanajuato, a gobernador y, en el caso de Jalisco, la de diputados plurinominales.El INE señala que todos los mexicanos que viven fuera del país y que cuenten con una credencial para votar vigente, realicen su trámite de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, pueden participar sin importar que tengan otra nacionalidad, incluyendo la estadounidense.“Yo veo el paquete muy completo, muy bien presentado y cuenta con mucha información. El diseño está muy bonito, muy profesional”, comentó Villanueva.Por cada boleta, se incluye un sobre separado, en el cual se debe de depositar el voto después de efectuarlo. De acuerdo con el color de la boleta, es el sobre en el cual se debe guardar.Otro detalle que llama la atención, es que el nombre de la ex candidata a la Presidencia de México, Margarita Zavala, aparece en la boleta, tal como el INE comentó que se quedaría.Para Villanueva, la importancia de ejercer el voto por aunque se encuentre lejos del país en donde nació, es muy grande.“Me ha tocado presenciar elecciones locales en El Paso que ganan por uno o dos votos, es importante votar y darse cuenta que aquellos que no votan, le están dejando esta importante decisión a alguien más”, expresó.Si usted recibió o está por recibir un kit de votación para las elecciones presidenciales en México, es importante tomar en cuenta las siguientes situaciones:Para las próximas elecciones de 2018, los mexicanos podrán ejercer su derecho al voto desde el extranjero por la vía postal, de acuerdo con el numeral 11 de los lineamientos para la organización del voto postal de mexicanos residentes en el extranjero.Una vez que las y los ciudadanos hayan recibido su paquete y marcado sus boletas electorales, deberán regresarlos a México por la vía postal, a través de un Sobre Postal Voto previamente pagado por el INE.El Sobre Postal Voto deberá llegar 24 horas antes del inicio de la Jornada Electoral, es decir, antes de las 8 a.m. del 30 de junio de 2018 para que los votos puedan ser contados.El Paquete Electoral Postal (PEP) es el conjunto de documentación y materiales que el Instituto Nacional Electoral enviará a las y los ciudadanos que, en virtud de haber cumplido con los requisitos legales, fueron inscritos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, y que servirá para el ejercicio de voto desde el extranjero vía postal, para las elecciones del 1 de julio de 2018.==========El paquete electoral con los votos debe de ser enviado desde El Paso antes del sábado 23 de junio para que pueda arribar a México antes de la fecha límite para el conteo de votos, de acuerdo con el INE.ElLos mexicanos debidamente inscritos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, recibirán a partir del 15 de mayo de 2018, el Paquete Electoral Postal (PEP) en el domicilio que hayan señalado.El estatus del paquete puede ser consultado en el Portal Web y en la App móvil del Voto en el Extranjero del INE, si tienes más dudas contacta a INETEL.INETEL de Lunes a Viernes las 24 horas

