El Paso— Personas de escasos recursos, que no tienen para pagar infracciones de Tránsito, tendrán nuevas opciones de pago después de que la Ciudad de El Paso firmó un acuerdo que puso fin a un litigio legal al respecto.Hasta ahora, la cárcel era la única opción para personas que cometían alguna infracción de vialidad y no tenían solvencia económica suficiente para saldar sus deudas con la Corte Municipal de El Paso.La solución, que incluye planes de pago y mejoras en el proceso legal de los casos, ha puesto fin a la querella que resultó después de que la publicación Buzzfeed dio a conocer casos donde la pobreza de los infractores les auguraba tiempo en prisión al no contar con otras opciones para saldar sus deudas.Después de litigios prolongados y negociaciones de buena fe, la Ciudad de El Paso y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas acordaron desestimar el caso.El litigio se derivó de un artículo de la publicación en línea, Buzzfeed, relacionado con el presunto encarcelamiento de automovilistas que no pagaron órdenes de tránsito, dio a conocer el Gobierno municipal.“La resolución amistosa fue alcanzada por las partes en el caso de Carina Canaan y Levi Lane contra la Ciudad de El Paso incluye los honorarios y costos de sus propios abogados de ambas partes, sin mediar daños”, subrayó el comunicado sobre el acuerdo logrado tras el litigio que se llevó a cabo en la Corte de Distrito Oeste de Texas.

