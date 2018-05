Promueven app para grabar abusos de agentes

Luego de que saliera a la luz un video en que un agente de la Patrulla Fronteriza en el estado de Montana le pide documentos a una mujer paseña sólo por hablar español, ha surgido una serie de reacciones encontradas sobre el caso.Mientras que activistas a favor de los derechos proinmigrantes han lanzado un exhorto a la comunidad inmigrante a grabar los incidentes con agentes federales –a través de aplicaciones celulares como el ‘migracam’–, el sindicato de la Border Patrol justificó estos operativos, al señalar que dependen del criterio del oficial.Astrid Domínguez, directora del Centro de Frontera de la Unión Americana de Uniones Civiles (ACLU) en Texas comentó que hablar español no vuelve a una persona sospechosa de no tener un estatus legal en el país.“Las mujeres sólo estaban de compras y el oficial estaba ahí y como hablaban español decidió hacer ese interrogatorio, los cuales se pueden hacer si se cometió una ofensa migratoria y hablar español no lo es. Esto es claramente discriminación racial”, enfatizó Domínguez.Arturo del Cueto, vicepresidente del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza, comentó que los agentes tienen la facultad de hacer preguntas a un hispanohablante por su estatus migratorio sobre todo en lugares donde no es común que se hable español.Es decir, entre más alejando de la frontera esté un hispano, más sospechoso se vuelve si se le oye hablando en español, lo cual no pasa en la franja fronteriza.“Si estoy en El Paso y hay gente hablando español, pues no pensaría dos veces, pero si estoy en un área donde no se habla español y la mayoría de la personas ahí no son de habla hispana, no se me hace que lo que él (agente) hizo fuera algo fuera de lo normal”, dijo Del Cueto.Y es que en el video grabado por la paseña Ana Suda se escucha cómo cuando ésta le pregunta al agente de apellido O’Neal por qué les pidió documentos a ella y a su amiga, él claramente responde “porque estaban hablando español”.Del Cueto agregó que solamente se tiene una parte del incidente, ya que no se sabe qué pasó antes de que la mujer comenzara a grabar.“Seamos sinceros, a los hispanos nos gusta a veces torear a la migra y no sabemos qué pasó antes o qué fue lo que levantó esa bandera roja para que el agente las cuestionara”, resaltó.La representante de ACLU en El Paso explicó que el actuar del agente es una violación a los protocolos de la Patrulla Fronteriza, ya que la ley no puede aplicarse sólo en ocasiones o por corazonadas.“La ley es pareja, no cuando tú quieres. Sus políticas lo dicen, claro que pueden hacer esos interrogatorios si tienen la sospecha de que una falta se cometió, como cruzar la frontera o brincar el muro, pero hablar español no lo es, así seas el único hispano en ese estado o ciudad”, expresó.Astrid Domínguez comentó que esta falta de tolerancia hacia los hispanohablantes se ha vuelto más frecuente desde la llegada de Donald Trump a la presidencia.“Hemos visto que estos incidentes van en aumento en todo el país desde esta nueva presidencia, donde hay una discriminación racial para la persona que se sospecha que es indocumentada”, indicó.Esto haciendo referencia a que estos incidentes no sólo ocurren con agentes federales, sino también con ciudadanos estadounidenses que explotan contra hispanos que estaban en algún lugar público hablando español.Tal es el caso de un abogado neoyorquino que comenzó a agredir verbalmente a un grupo de hispanos por hablar español e incluso amenazó con llamar a ICE para que los sacara de su país.Para tratar de combatir los incidentes con agentes federales Domínguez invitó a la comunidad a descargar la aplicación Migracam para grabar en video cualquier conflicto.“Hace poco más de un mes lanzamos esta aplicación y sirve para que las personas puedan grabar la interacción con la Patrulla Fronteriza, ICE, la Policía u otras agencias”, dijo.La aplicación, que está disponible para cualquier dispositivo móvil, además de grabar manda una alerta a contactos que fueron preseleccionados y se les hace saber lo que está ocurriendo.“A los contactos se les manda un link y ellos pueden ver ahí la interacción y saber lo que está pasando con su familiar”, comentó Domínguez.Agregó que la aplicación es gratuita y no es sólo para grabar, sino que también cuenta con material para ayudar al migrante a conocer sus derechos.“Viene incluido material de ‘conoce tus derechos’ para que la gente sepa cuáles son en caso de que alguna agencia los detenga y ya sepan cómo actuar”, concluyó.