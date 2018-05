Instituyen premio La Rosa del Desierto

Para reconocer el trabajo de personas destacadas por su aporte y contribución social en beneficio de la comunidad a través de las diversas disciplinas tres hombres fronterizos fueron galardones con el premio “La Rosa del Desierto” instituido por South West University, Border Heritage Magazine y la Fundación Sebastián.Las personas que recibieron por primera vez este homenaje a su trayectoria fueron el poeta chihuahuense Enrique Cortazar, el empresario paseño Fred Loya y el doctor Roberto Canales por sus contribuciones en la promoción cultural, desarrollo económico y cuidados en la salud respectivamente.“Lo único que puedo decir es muchas gracias. Después de 40 años gozando la vida y que se me reconozca es para mí es un placer”, dijo visiblemente emocionado Enrique Cortazar, quien sintetizó su actividad cultural con unas palabras del gran poeta chileno Pablo Neruda. “Entre morir y no morir me decidí por la guitarra y en esta intensa profesión mi corazón no tiene tregua. Porque donde menos me esperan yo llegaré con mi equipaje a cosechar el primer vino en los sombreros del otoño”.El artista, poeta, maestro y promotor de la cultura llegó a esta frontera en la década de los setenta y desde entonces ha traído infinidad de obras y espectáculos de primer nivel para deleite de los amantes del arte.Además ha organizado conferencias magistrales e invitadas a poetas y escritores como Carlos Pellicer, Carlos Monsiváis, José Luís Cuevas, José Emilio Pacheco, Emilio Carballido, entre otros personajes.Asimismo ha ocupado importantes cargos públicos dentro de las esferas gubernamentales de promoción a la cultura y en las sedes consulares de México en Estados Unidos de El Paso y San Antonio, Texas, así como en Phoenix, Arizona.Por su parte el empresario Fred Loya, dedicado al ramo de seguros para automóviles por más de 44 años agradeció la nominación. “Es un gran honor para mí, para mi familia y para la compañía que se haya reconocido el trabajo que no sólo hice yo sino ellos todos los que están involucrados en el éxito de la compañía”.Dijo sentirse humilde ante la distinción habiendo tantos ciudadanos tan merecedores del galardón. “Cómo agradecidos que debemos ser siempre hemos trabajado por nuestra comunidad y devolverle algo de lo mucho que nos han dado y por su generosidad”. Actualmente Fred Loya Insurence tiene presencia en 12 estados de la unión americana, cuenta con 700 oficinas y ofrece empleo a más de 4 mil personas. “El éxito se debe a la constancia y fe en lo que uno sueña. Mi esposa María y yo hemos caminado juntos y ahora les toca a nuestros hijos Flor María y Fred continuar la misión.El empresario es reconocido también por los fronterizos por la presentación del espectáculo de luces navideño que cada año ofrece a las familias en su residencia ubicada en el Este de la ciudad. Al igual que ellos el Doctor Canales se mostró gratificado por la gentileza de los organizadores al haber tenido la deferencia hacia su persona. Para los asistentes el especialista hematólogo, oncólogo pediátrico ha sido un “ángel” que ha dedicado su vida al cuidado de los niños.Los tres homenajeados han recibido múltiples premios y reconocimientos a lo largo de sus carreras tanto a nivel local, estatal, nacional e internacionalmente. Para Carmen Becerra, editora de la revista Border Heritage este reconocimiento tiene como objetivo honrar y dar mérito a hombres y mujeres que destaquen por su talento oficio o profesión en el quehacer comunitario.

