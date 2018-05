Prevenir ser baleados, la nueva realidad de estudiantes

Nueva York— Horas después de que un menor armado asesinara a 10 personas en una preparatoria texana, a mil millas de distancia dos estudiantes se preocupaban por la seguridad de sus lugares regulares en la cafetería escolar, escribe The New York Times.Calysta Wilson y Courtney Fletcher, ambas preparatorianas en Iowa, creen que la mesa a la cual suelen sentarse en la cafetería sería la primera a la que apuntaría un pistolero que entrara al recinto.“Nos sentamos en la mesa que queda más cerca de las puertas”, dijo Calysta, de 17 años. “En caso de que entrara alguien armado y le disparara a la primera persona que viera, yo moriría”.Se trata de una inquietante consideración nueva surgida a raíz de la sombría ola de tiroteos masivos registrados alrededor de Estados Unidos. Mientras se asimila la realidad de la violencia escolar, las conversaciones que numerosos preparatorianos sostienen han cambiado de “esto nunca hubiera pasado aquí” a “¿qué podemos hacer cuando esto pase?”.Los estudiantes criados en el marco de continuas balaceras y versados en los protocolos de simulacros sobre pistoleros en activo a menudo piensan en la posibilidad de un tiroteo en sus planteles. Ya sea que se encuentren en clase de inglés o de historia, en forma rutinaria consideran la seguridad de sus aulas, pensando incluso en escenarios con la posibilidad de ser alcanzados por una bala.Desde la masacre en la primaria Sandy Hook registrada hace casi seis años, en Estados Unidos ha habido más de 200 balaceras escolares, entre ellas la que hace poco tuvo lugar en Parkland, Florida y que inspiró a jóvenes a encabezar una movimiento destinado a reformas las leyes relativas a armas.Los tiroteos son tan comunes que los estudiantes hablan en condiciones aterradoramente prácticas respecto a la ubicación de las puertas y las ventanas de sus aulas como factores de riesgo. Ubican rutas de escape. Y sopesan dónde ocultarse en salones despejados.En muchas escuelas se ha decidido la posibilidad de balaceras. En un reporte presentado en el 2016 por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos se determinó que en el 66 por ciento de los distritos escolares se realizan simulacros en preparación de alguien que dispare.Mientras el debate sobre el control de armas continúa en los pasillos y las oficinas de las legislaturas estatales, los temores de un ataque perduran en las aulas y los patios donde los estudiantes pasan gran parte del tiempo.Calysta señaló que los funcionarios escolares “pueden y deben” proteger más las instalaciones escolares.“Creo que es medio triste haber llegado a esto, oyendo algo nuevo cada pocas semanas”, opinó Courtney.Algunos estudiantes ya no se conmocionan al escuchar la noticia de un tiroteo, considerándolo simplemente una trágica parte de crecer. Un pistolero entrará a alguna preparatoria situada en algún lugar de Estados Unidos y abrirá fuego.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.