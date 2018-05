Piden sacar a fiscal del caso de fraude en EPISD

Tras casi 11 meses de que un juez declarara nulo el juicio contra los cinco ex administradores del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) acusados de fraude, el fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas pretende sacar del caso a la fiscal encargada del mismo.La mañana del miércoles, John F. Bash, interpuso una solicitud en la pide que Debra Kanof sea removida del caso del escandalo escolar, pero sin dar una razón.“Esta solicitud es para pedir que la fiscal asistente Debra P. Kanof, sea removida como representante de los Estados Unidos en este caso (EPISD) hasta nuevo aviso”, se leía en la petición.Daryl Fields, vocero de la Corte del Distrito Oeste de Texas se negó a hablar sobre la repentina petición por parte del fiscal Bash.“No tenemos ningún comentario respecto a ese tema”, manifestó Fields.Aunque esto no ha sido confirmado, versiones extra oficiales señalan que se decidió sacar a Kanof del caso, luego de que en junio de 2017 el juez David Briones anulara el juicio debido a que en tres ocasiones la Fiscalía entregara de último segundo documentos relacionados con testigos.El Diario de El Paso intentó contactar a Debra Kanof para obtener un comentario sobre su salida del caso, pero no estuvo disponible para comentario.En los documentos se señala a Donna Svet Miller como la nueva fiscal encarda, pero no se especifica si trabajará con los fiscales Robert Almonte, Rifian S. Newaz y Joseph H. Gay, quienes estaban bajo el mando de Kanof o si habrá más cambios.Por su parte los abogados de la defensa en este caso tampoco quisieron opinar al respecto y sólo comentaron que esperan a la próxima audiencia que está programada para el mes de junio.El 28 de junio de 2017 tras 13 días de juicio y más de una docena de testimonios escuchados, Briones decidió anular el proceso contra los cinco ex administradores de EPISD, luego de que la Fiscalía en tres ocasiones introdujera nueva evidencia, a pesar de que el juicio ya había iniciado.Ese día en la corte Kanof, con lágrimas en los ojos y con la voz entre cortada dijo al juez sentirse muy mal por lo ocurrido.“Es la primera vez en mi carrera que pasa algo así, esto es vergonzoso y mis compañeros (Almonte y Rifan Newaz) y yo pedimos una disculpa”, remarcó Kanof.Desde diciembre del 2010 el FBI comenzó a investigar a varias escuelas dentro de EPISD, de las que sospechaban que manipulaban los resultados del examen Estatal conocido como ‘TAKS’ evitando que estudiantes con bajas calificaciones o con “problemas de inglés” tomaran dicha prueba con la única finalidad de asegurar fondos federales.Los implicados en este caso son John Tanner, Mark Tegmeyer, Diane Thomas, Nancy Love y James Anderson.Anderson, Tanner y Tegmeyer enfrentan un cargo por conspiración para defraudar al gobierno federal, un cargo de conspiración para cometer fraude postal y uno más por fraude postal. Por estos delitos cada uno podría pasar hasta 20 años en prisión.Por otro lado Tanner, Tegmeyer, Thomas y Love cuentan con un cargo por tomar represalias contra testigos del caso, lo que conlleva una posible condena de hasta 10 años de cárcel.Love tiene un cargo extra por mentir ante una corte federal lo que equivale a una sentencia de 5 años de prisión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.