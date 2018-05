Ante protestas, dan aumento a maestros de Socorro ISD

La Mesa Directiva del Distrito Independiente Escolar de Socorro (SISD) aprobó un aumento salarial a sus más de 2 mil 700 maestros. Sin embargo, el porcentaje del incremento no es lo que los docentes habían exigido.El capítulo en Socorro de la Federación Americana de Maestros (AFT) se manifestó con pancartas y testimonios individuales durante la sesión de la directiva para abogar por un aumento del 3 por ciento a sus salarios.La decisión, en votación dividida (de tres en contra y cuatro a favor), fue de otorgarles un aumento del 2 por ciento, sin goce de un bono adicional que la AFT pidió como compensación.“Creemos que es un insulto que el distrito rechace este reporte que muestra que el distrito puede pagar más, y nos lleva a cuestionar cuánto valora realmente el distrito a sus maestros”, comentó Verónica Hernández, directora de la AFT en Socorro.Rudy Campoya, director de Recursos Humanos, dijo que el alza se verá reflejada a partir de julio y que cada maestro tendrá unos mil dólares anuales más. (Sabrina Zuniga)De acuerdo con un análisis fiscal que realizó la AFT, el distrito de Socorro cuenta con la capacidad de ofrecer a sus empleados un aumento de hasta el 3 por ciento, incluyendo a maestros y consejeros, más un bono de vacaciones de mil 500 dólares.Hernández agregó que es inaceptable que siendo SISD un distrito en desarrollo y con toda la capacidad para incentivar a sus empleados, sostenga el cuarto lugar en la lista de los distritos que mejor le pagan a sus maestros en la región del Condado de El Paso.Hernández informó que según datos de la Agencia de Educación de Texas (TEA) en promedio un maestro en clase activo de SISD es de 52 mil 700 dólares al año, mientras que en distritos escolares como Clint, el salario anual es de 53 mil 474 dólares y el promedio estatal es de 53 mil 334 dólares.“No puede ser posible que seamos el cuarto lugar en salarios a docentes, pero sí el primero con los salarios mejores pagados y más competitivos a los empleados administrativos, como las personas que trabajan en las oficinas centrales y los directores”, comentó.El análisis financiero mostró que el distrito experimentó un 6 por ciento de crecimiento en la valoración de propiedades y un aumento del 7 por ciento en ingresos locales, indicadores de que es posible un aumento más razonable. Sin embargo, esto fue en lo que los miembros de la Mesa Directiva no pudieron ponerse de acuerdo, dijo Hernández.Destacó que la Mesa Directiva todavía tiene la oportunidad de cambiar el aumento porcentual, ya que el presupuesto escolar completo no se aprobará hasta la reunión de junio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.