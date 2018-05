Washington— Fue la mañana posterior a otra revelación impactante acerca del presidente Donald Trump y el pago de 130 mil dólares a una actriz pornográfica, y decenas de reporteros se reunieron en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, buscando respuestas. Cuando uno de ellos gritó una pregunta acerca del pago, el presidente simplemente se fue.Cerca de ahí, en un balcón ceremonial con vista al ala oeste, estaba David Brody, otro reportero que esperaba tener una entrevista privada con el vicepresidente Mike Pence.Brody, el principal corresponsal político de Christian Broadcasting Network (CBN), no estaba ahí para indagar sobre estrellas porno. Era el Día Nacional de la Oración, y Brody le preguntó al vicepresidente si estaba cansado de defender sus opiniones antiaborto entre ataques de comediantes, y si la oración “se practicaba en la Casa Blanca”. Preguntó si Pence asistiría a la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén, que ocurrió el lunes.Pence sonrió y respondió cada pregunta. Después invitó a Brody a tomar café.“El acceso ha sido fenomenal”, dijo Brody más tarde en una entrevista. “Le agradezco mucho a Dios por permitirlo”.Aunque Trump ataca a los principales medios noticiosos y sugiere que se revoquen los pases de prensa para difusoras que transmiten lo que él considera “noticias falsas”, Brody y su cadena disfrutan una cercanía a la Casa Blanca que no tiene la mayoría de los reporteros. A cambio, Trump obtiene contacto directo con sus votantes más solidarios, los evangélicos conservadores que conforman la principal audiencia de CBN. Su alianza es esencial para su éxito; más del 80 por ciento de los evangélicos blancos que asistieron a las casillas electorales en 2016 votaron por Trump.La cadena Christian Broadcasting Network se ha convertido en un medio importante para el presidente. Brody entrevistó a Trump ocho veces durante la campaña. Una semana después de la inauguración, obtuvo una entrevista emblemática en la que Trump dijo que los medios eran “el partido de la oposición”. Los interinos de la Casa Blanca aparecen de manera rutinaria en el programa de Brody y él mismo ha sido un invitado tanto en Fox News como en programas de otras cadenas como “Meet the Press”.“Lo que estamos viendo en la Casa Blanca es que complacen a sus simpatizantes”, dijo Kathleen Hall Jamieson, cofundador de FactCheck.org y profesor de Comunicación en la Universidad de Pensilvania.Agregó que a los consumidores de medios cristianos a menudo les presentan información más favorable acerca de Trump de la que encontrarían en los principales medios. “Es control sobre la información”, dijo Jamieson.A Brody le parecen frustrantes esas críticas. Señala entrevistas que les ha hecho a demócratas, entre ellos Barack Obama. “Jamás defiendo personalmente a Donald Trump”, dijo. “Si acaso, digo: ‘por esto es que los evangélicos lo adoran’”.Sin embargo, Brody, quien es evangélico, reconoce que su canal ha logrado obtener un estatus más elevado en el Gobierno de Trump. El año pasado, los ejecutivos del canal estallaron en aplausos cuando Sean Spicer, el ex secretario de prensa del presidente, se dirigió a su corresponsal en su primera conferencia de prensa. Brody ahora va a la Casa Blanca varias veces a la semana. Lo invitaron a un almuerzo anual exclusivo con el presidente, junto con conductores de los principales medios noticiosos, por primera vez el año pasado.Para la Casa Blanca, esta estrategia ha sido intencional.“Es una gran plataforma”, dijo Spicer en una entrevista. “CBN en particular tiene una gran audiencia que fue muy activa en la elección. Quienes trabajan en los medios de élite de Washington no exploran muchos de estos temas”.La posición de Brody y su audiencia lo hacen una voz inusual en Washington y una forma de contrarrestar lo que llama “los principales medios liberales”.“Hay una diferencia entre la versión de los medios de preguntas difíciles y mi versión de preguntas difíciles, con base en la audiencia a la que nos dirigimos”, comentó. “Nuestra audiencia no querrá que pregunte acerca de Rusia ni de Stormy Daniels. Simplemente no quieren que pregunte eso”.La mayoría de las salas de prensa de Washington son ollas de presión. No obstante, dentro de la oficina de noticias del canal Christian Broadcast Network, a la que se puede llegar caminando desde la Casa Blanca, la atmósfera es más relajada, incluso familiar. Brody, de 53 años, claramente es la estrella, pero es imposible imaginarlo gritando órdenes a los empleados.En cambio, es más como el papá de la sala de redacción, listo para dar consejos o hacer comentarios cursis. Los reporteros más jóvenes recitan algunos de sus mantras, como “Obtienes más con miel que con vinagre”. El Día Nacional de la Oración, los miembros del personal decían en broma que ese día era su Supertazón.Brody se puso más serio cuando se sentó en su plató para hablar de su trabajo. Su vocación, dijo, es ser “un megáfono para la verdad de Dios”.“Hago reportajes de las noticias y las analizo con base en lo que están diciendo y pensando los evangélicos en el corazón de Estados Unidos”, agregó.“Es un híbrido, desde luego, pero definitivamente hay más análisis”, añade.CBN News se dedica a las “noticias a través de la cosmovisión bíblica”, explicó, y sus tres principales áreas de cobertura son Israel, el aborto y la libertad religiosa. Actualmente, dijo, está orando más que nunca.Brody podría parecer un mensajero poco probable del movimiento evangélico. Creció en una familia judía reformista en el Upper West Side de Nueva York y asistía al templo Emanu-El en la calle 65 y la Quinta Avenida.En la preparatoria, Brody soñaba con ser un anunciante en la radio de los New York Mets, un desolado equipo menospreciado en ese entonces. En los días en que había partidos, él y un amigo grababan sus propias narraciones.Cuando su novia de la universidad se convirtió al evangelismo, Brody se resistió rotundamente. “Jamás creeré en Jesucristo”, recordó, sonriendo. “Eso fue lo que le dije”.Poco a poco, le dio más curiosidad. La pareja se casó bajo una jupá en la casa de su familia en el vecindario de Chelsea en Nueva York, pusieron todas sus cosas en un camión de mudanzas, se llevaron a su perro, Mookie (que tiene ese nombre por Mookie Wilson, un héroe del equipo campeón de los Mets en la Serie Mundial de 1986), y se mudaron a Colorado Springs.Brody no tenía idea de que se estaba mudando al epicentro del evangelismo estadounidense. Compraron una casa a kilómetro y medio de Focus on the Family, una organización cristiana conservadora que James Dobson había fundado poco antes. En cuestión de semanas, estaba en una comida en un patio que él llamaba “una de esas tardes de estudio bíblico”, y esa noche, dijo, supo que Dios le estaba hablando. Brody decidió seguir a Jesucristo.“No creo haber sido feliz sino hasta que encontré a Jesucristo en 1988”, comentó.