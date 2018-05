Definen posturas aspirantes a nominación de gubernatura

Austin, Texas — Dos poco conocidos demócratas de Texas que luchan por el derecho a enfrentar al gobernador republicano Greg Abbott sostuvieron un solitario debate antes de la segunda vuelta electoral para demostrar que respaldan políticas de inmigración más suaves, a pesar de los registros pasados sobre el tema que preocupan a la izquierda.La ex sheriff del Condado de Dallas, Lupe Valdez, fue la primera sheriff hispana y abiertamente gay del Condado de Dallas, y creció recogiendo judías verdes como la hija de inmigrantes trabajadores agrícolas. Pero ella ha recibido críticas de los activistas hispanos por su manejo de inmigrantes recluidos en las cárceles de Dallas durante su mandato desde 2005 hasta el año pasado.El oponente de Valdez, el empresario de Houston Andrew White, dice que está en proceso de desincorporarse de su propia empresa de seguridad fronteriza porque vende tecnología diseñada para encontrar personas escondidas en vehículos. White argumenta que ayudó a salvar vidas al evitar que las personas se sofocaran mientras eran transportadas de contrabando al otro lado de la frontera, pero los críticos dicen que se ha enriquecido explotando inmigrantes.Los hispanos de Texas tienden a favorecer a los demócratas y los candidatos incluso tomaron una pregunta que se formuló tanto en inglés como en español mientras se enfrentaban en una iglesia episcopal. Valdez respondió en español, luego tradujo su propia respuesta. La respuesta de White fue en inglés, pero luego su respuesta fue traducida.“Los ejecutivos probados tienen decisiones difíciles y no hay soluciones perfectas”, dijo Valdez acerca de entregar a los inmigrantes en las cárceles de su condado a las autoridades federales. Ella dijo que se vio obligada a tomar “decisiones imperfectas”.White, mientras tanto, dijo de su compañía que “nuestra tecnología, me enorgullece decir, salva vidas en la frontera”.Ambos candidatos condenaron el apoyo del presidente Donald Trump para un muro fronterizo y la ley anti ‘ciudades santuario’ de Texas, que faculta a la Policía para investigar sobre el estado migratorio de las personas durante interacciones rutinarias como paradas de tráfico y llamadas para posible destitución del cargo y encarcelamiento de sheriffs y jefes de Policía que no cumplan. La administración Trump dice que es un modelo para la nación. Abbott también estaba feliz de enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera por orden de Trump.Valdez venció a White durante las primarias de marzo en Texas, pero no alcanzó el 50 por ciento entre los nueve candidatos, forzando una segunda vuelta para el 22 de mayo. Ella tiene el respaldo del Partido Demócrata y sigue siendo favorecida a pesar de los errores del pasado, como no poder recordar que los legisladores del estado de Texas aprobaron gastar alrededor de $800 millones para asegurar su frontera con México.Valdez parecía preparada el viernes, declarando con anticipación “por favor, no me digan que esta latina no puede conducir” y recibió aplausos de la multitud de cientos en bancos de madera. Cuando se le preguntó acerca de los principales periódicos que respaldaban a White y cuestionaban su agudeza sobre los temas, ella respondió “tal vez el problema es que no hablo el idioma de los periódicos. Hablo el lenguaje de las personas”.White se opone personalmente al aborto y ha llevado a cabo una campaña con la esperanza de atraer a demócratas y republicanos desilusionados por los esfuerzos de Abbott para alejar a Texas más a la derecha.En un punto del viernes, Valdez declaró “Andrew, insinuaste que las mujeres que abortaron no respetan la vida”, y agregó cuando White trató de responder “debes disculparte con las mujeres”.White finalmente respondió “mis opiniones personales son mis opiniones personales. Y como gobernador, confiaría en que las mujeres tomarían sus propias decisiones sobre el cuidado de la salud”.White es un novato político, pero su padre, Mark, fue gobernador de Texas desde 1983 hasta 1987, cuando el estado, ahora sólidamente rojo, todavía estaba controlado por los demócratas. Texas no ha elegido un gobernador demócrata desde 1990, y el partido no ha ganado ninguna oficina estatal desde cuatro años después de eso, la racha de derrotas políticas más larga del país.Ambos candidatos han luchado por recaudar dinero, superados por el representante estadounidense Beto O’Rourke, quien está haciendo una apuesta de alto poder para destronar al senador republicano de los Estados Unidos Ted Cruz.No se espera que el ganador demócrata de la segunda vuelta desafíe seriamente a Abbott, quien acumuló un impresionante cofre de guerra valorado en más de $43 millones para comenzar el año. Ganó su primer mandato en 2014 al derrotar a la senadora estatal Wendy Davis por 20 puntos a pesar de que su campaña atrajo la atención nacional y acumuló su propia recaudación de fondos.“Sí, esta es una batalla cuesta arriba”, reconoció Valdez, “pero nos estamos acercando a la cima de esa colina”.