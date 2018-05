Sin importar a qué se dediquen, para muchas mujeres ser madres es como un empleo de tiempo completo que no conoce horarios ni tiene vacaciones, lo cual puede llegar a ser agotador para muchas de ellas.Algo similar pasa con Denisse Licón, quien tiene nueve años desempeñándose como agente de la Patrulla Fronteriza, pero vigilar la frontera no es su único trabajo, ya que considera que su verdadero empleo comienza cuando llega a casa y se quita el uniforme.Licón tiene tres hijos, una adolescente de 16 años, una niña de 10 años y un bebé de 1 año y medio con quienes busca tener un momento para convivir a pesar de sus largas jornadas laborales.“Trato de cenar con ellos todos días, ayudarlos a hacer sus tareas, veo caricaturas con ellos y los ratos libres también los trato de pasar en casa lo más posible”, comentó.La agente comentó que el secreto para no descuidar su rol de madre, es que cuenta con el apoyo de su esposo, su suegra y su mamá.“Toda madre exitosa tiene sus secretitos, el mío es que mi mamá y mi suegra me ayuden un poquito con la casa y eso ya me da más tiempo a mí para estar con los niños; su apoyo es muy importante”, explicó.Mencionó que el compartir tareas con sus hijos y su esposo se convirtió en una manera de convivir y de inculcar en los menores el trabajo en equipo.“Los fines de semana nos dividimos la tareas de la casa. Yo lavo, plancho, hago comida, mi esposo barre, mis hijas lavan trastes, cada quien tiene algo que hacer”, dijo Licón.La agente mencionó que una de las cosas que más le emociona de su trabajo y su rol como madre, es que sus hijas la ven como una “superhéroe”.“Cuando mis hijas me ven con el uniforme de dicen que soy invencible como un superhéroe, me ven como si mi trabajo fuera lo máximo y eso me llena de orgullo”, comentó.Licón agregó que su hija, la mayor, ya ha mostrado un poco de interés en el ámbito de las agencias policías y le emociona que una de sus hijas pudiera seguir sus pasos.“Ya entró en programas que ofrecen en su escuela, ha ido a competencias y pues ya sabe un poquito lo que sería ser agente”, concluyó.