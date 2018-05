'Viola Texas ley federal electoral'

Austin— Texas tiene menos de una semana para decirle a un juez federal en San Antonio cómo comenzará a cumplir con la Ley de Registro Nacional de Votantes, una legislación federal con décadas de antigüedad destinada a facilitar que las personas se registren para votar forzando a los estados a permitir el registro mientras los conductores solicitan o renuevan sus licencias de conducir.El juez de distrito de los Estados Unidos Orlando García dictaminó hace más de un mes que Texas estaba violando la ley, a veces llamada Ley de Votante al Volante, al no permitir que los conductores de Texas se registren para votar cuando actualicen la información de su licencia de conducir en línea. Pero hasta esta semana no estaba claro qué tendrían que hacer los funcionarios del estado para abordar eso, y cuándo tendrían que hacerlo.Ahora, Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas –que demandó al Estado por el tema en 2016, diciendo que el sistema actual de Texas privaba de derechos a miles de votantes y violaba la Constitución de Estados Unidos– tienen hasta el jueves para proponer una solución detallada para el sistema. Después de eso, García sopesará las propuestas y ordenará un remedio.“Los demandados están violando [varias secciones] de la NVRA y su excusa para el incumplimiento no está respaldada por los hechos o la ley”, sentenció García en una opinión de 61 páginas enérgicas.La presidente del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, Mimi Marziani, dijo que su grupo luchará para obtener una solución a tiempo para que los votantes se registren para las elecciones de mitad de período de este otoño. La fecha límite para las elecciones más cercanas de Texas –las votaciones de segunda vuelta del 22 de mayo– ya ha pasado.El Proyecto de Derechos Civiles de Texas ha ofrecido trabajar con el Estado para presentar un remedio que ambas partes puedan apoyar. La Oficina del Procurador General de Texas dijo el viernes que estaba “revisando la orden y sopesando nuestras opciones”. Sin embargo, un vocero ya se comprometió el mes pasado a apelar el fallo de García.“No nos sorprende la orden ... de este juez en particular”, dijo en ese momento el portavoz Marc Rylander. “El Quinto Circuito no dará mérito a tal activismo judicial porque el registro de votantes en Texas es consistente con las leyes federales de votantes”.Pero, dijo Marziani, el Estado no tendrá la oportunidad de apelar hasta que García analice los remedios que cada parte propone.La demanda se centra en lo que los demandantes caracterizan como un procedimiento confuso para registrarse para votar a través del sistema en línea del Departamento de Seguridad Pública. Los demandantes dijeron que a los texanos que estaban actualizando su información de licencia de conducir en línea se les preguntó si también deseaban registrarse para votar; cuando los usuarios marcaron “sí” a ese aviso, se les envió un formulario de registro que tenían que imprimir y enviar al registrador del condado.Aunque el sitio web especifica que verificar “sí” no lo inscribe para votar, “ese lenguaje ha causado una confusión generalizada entre los tejanos que incorrectamente pensaron que su registro de votación había sido actualizado”, afirmaron los demandantes.El Estado argumentó que sus prácticas seguían la ley federal. Pero los abogados de la Procuraduría General de Texas no pudieron convencer a García de desestimar el caso.El Estado también argumentó que existen dificultades tecnológicas asociadas con el registro de votantes en línea, incluso en esta forma limitada, particularmente porque la ley estatal requiere una firma cuando un individuo se registra para votar. Pero el Estado ya tiene registrada una firma electrónica, dijeron los funcionarios al tribunal.“Con las firmas electrónicas de los votantes con licencia de manejo ya en posesión de la agencia de registro de votantes, no hay ninguna razón por la cual los demandados no pudieron registrarlos para votar en una transacción simultánea en línea”, escribió García.Marziani resumió el orden completo de García sucintamente: “Legalmente, el Estado tiene que hacer este cambio, y tecnológicamente, no hay nada que se interponga en su camino”.Los defensores de los derechos de voto tienen la esperanza de que la decisión de García abra las puertas a un sistema más amplio de registro de votantes en línea en Texas.Texas es uno de una docena de estados que aún no provee ninguna forma de registro de votantes en línea: un sistema por el que los críticos advierten que las elecciones estatales serán vulnerables al fraude electoral. La mayoría de los expertos rechazan esas afirmaciones.