El Departamento de Museos y Asuntos Culturales de la Ciudad de El Paso, volvió a abrir las puertas a las galerías de la Colección Europea de la Fundación Kress en el Museo de Arte.Esta es la primera reinstalación de gran importancia desde que el museo abrió sus puertas hace casi 20 años en su ubicación actual en el Centro de la ciudad.La colección que se muestra aquí en El Paso es una de las únicas 18 galerías regionales de Kress en todo el país que recibe una “colección central” de obras maestras europeas, de acuerdo con Elizabeth Dwyer, interprete de la galería Kress del Museo de Arte en El Paso.Desde su inauguración en 1961, la colección continúa recibiendo elogios por su calidad incomparable.Las galerías recién instaladas mostrarán el extraordinario arte europeo de 59 piezas, mismas que será parte de la colección permanente en la localidad.La colección fue un regalo por la Fundación Samuel H. Kress, abarca obras italianas, españolas, holandesas, flamencas y francesas con más de cinco siglos de antigüedad.El retrato más emblemático sin duda es “La Virgen con Niño” del siglo XIII, pintado sobre un panel de madera dorada, en colores pastel italianos de la época.La renovación y el rediseño son parte del proyecto del Bono de Calidad de Vida de la Ciudad de El Paso aprobado en el 2012.El proyecto contó con el apoyo de la financiación de la Fundación Gladys Krieble Delmas, la Fundación EPMA, la Fundación Samuel H. Kress y la Ciudad de El Paso.El Museo de Arte se encuentra en el One Arts Festival Plaza, El Paso, Tx 79901. Justo a lado de The Plaza Theatre, en el Centro.Los horarios son de martes a sábado de 9:00 am a 5:00 pm; jueves de 9:00 am a 9:00 pm; domingo de 12:00 del medio día a 5:00 pm y los lunes está cerrado al público.Para más información, puede entrar a https://epma.art

