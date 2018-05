¡Lo logré, valió la pena el sacrificio! Dijo emocionada Zaira Naomi Dorado, de 20 años de edad, al salir del recinto del centro de eventos Don Haskin, donde más de dos mil estudiantes celebraron su ceremonia de graduación y recibieron sus certificados al haber aprobado con éxito sus carreras en El Paso Community College.Nacida en El Paso, Texas pero con residencia en Ciudad Juárez, Zaira Naomi cuenta que ser una estudiante con residencia en Juárez y estudiar aquí no es nada fácil, “vivir toda tu vida en Juárez y cruzar todos los días el puente internacional es el primer sacrificio, luego las levantadas temprano y llegar tarde a casa a hacer tareas hasta las tres de la mañana es extenuante”.Explicó que a diario cruzaba el puente internacional Córdoba-Américas, donde su madre la dejaba, y caminar hasta la calle Paisano para tomar el camión 61 que la trasladaría al campus de EPCC Valle Verde, ubicado en Hunter y North Loop.Egresada de Ciencias en Química, una de las carreras de nueva creación, tampoco fue sencillo, dijo tras enfatizar que “hubo que picar piedra al no antecedente académico en el campus”.Sin embargo, ella al igual que otros alumnos egresados, al terminar una carrera en un colegio o universidad, es un reto al que se tienen que enfrentar a diario.Y es que la primera barrera es el idioma, que aunque se había preparado en escuelas bilingües de lado mexicano y egresar del Colegio de Bachilleres plantel 5, al llegar a una institución estadounidense no se compara por lo que hay que tomar clases especiales y dominar el inglés académico, indicó.De padres mexicanos y residente del fraccionamiento Villa Hermosa, añadió que la paridad peso dólar fue otro de los retos económicos a superar. “Aquí las colegiaturas son en dólares y mi padre gana en pesos, así que imagínense”.Pese a ello, los orgullosos padres, Naomi y Manuel, de profesión ingenieros dijeron sentirse felices. “Sabemos que Dios tiene planes muy bonitos para ella. Somos un equipo y desde el inicio trabajamos todos para que lograra su sueño”Para su padre, egresado del Tecnológico de La Laguna, en Coahuila, México, el vivir en frontera ofrece tener una visión global. “Uno tiene que tomar la decisión que le conviene a los hijos, estando aquí y aunque es algo pesado es necesario para darles un mejor futuro”.De acuerdo a directivos de EPCC desde su fundación se han otorgado más de 77 mil certificados a igual número de estudiantes que han concluido sus carreras en los diversos campus establecidos en la ciudad.A las dos ceremonias organizadas por EPCC asistieron directivos y maestros del campus encabezados por el Dr. William Serrata, presidente de la institución.

