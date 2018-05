El padre de la bebé de tan sólo siete semanas de nacida que se encuentra grave en el hospital, luego de ser estrujada violentamente, confesó a las autoridades que trató de reanimar a la niña poniéndole una cartera de tocino congelado en la cara.Steve Estrada, de 27 años, enfrenta un cargo por lesiones a un menor con la intención de causar lesiones corporales graves.Los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo, entre las 11 de la mañana y la 5 de la tarde en una vivienda ubicada en la cuadra 5100 de calle Chromite, en el Oeste de El Paso.De acuerdo con documentos oficiales, Estrada se quedó al cuidado de su hija, cuando la madre de la menor se fue a trabajar.El hombre dijo los detectives que alrededor de las 10:30 de la mañana le dio de comer a la bebé y ambos se quedaron dormidos.; siete horas después, el llanto de la niña lo despertó.Estrada relató que se levantó a prepararle un biberón a la menor, pero supuestamente al intentar dárselo ella no lo quiso.“Creí que la temperatura no era la correcta y me salí del cuarto para tratar de corregir la temperatura del biberón”, comentó.Según Estrada, cuando estaba arreglando la temperatura del biberón, la niña dejó de llorar y al entrar a la habitación ésta estaba inconsciente y no batallaba para respirar.Estrada admitió que al ver a su hija, su primera reacción fue ponerle en la cara una cartera de tocino congelado para ver si reaccionaba.Pero al ver que la menor seguía sin responder, Estrada llamó a un familiar para decirle lo que estaba ocurriendo en lugar de llamar al número de emergencias 911.Cuando finalmente llamaron a una ambulancia para que atendieran a la bebé, esta tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital.Los documentos indican que mientras la niña iba en la ambulancia tuvo que ser entubada y ya una vez en el hospital se le practicaron una serie de estudios que revelaron que presentaba inflamación y sangrado cerebral.El doctor Roberto Canales, del Hospital Infantil, confirmó a las autoridades que las lesiones de la menor no eran accidentales y ésta había sido víctima de violencia infantil.Este diagnóstico fue corroborado por Rodolfo Fierro, neurólogo infantil, quien explicó que la hinchazón en el cerebro de la bebé había aumentado y era indicativo de maltrato.La víctima permanece hospitalizada y su estado de saludo reportado como grave ya que se le tuvo que inducir a un coma.Luego de las averiguaciones de los detectives se giró una orden de arresto contra Estrada, quien fue recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 250 mil dólares.Registros de la cárcel del Condado de Doña Ana, muestran que en 2009, Estrada fue acusado de abuso infantil, por aventar contra un sillón a su hijo de entonces tres semanas de nacido provocándole un traumatismo craneoencefálico y la fractura de un brazo.Tras declararse culpable, Estrada fue puesto en libertad condicional con la condición de no tener contacto con el menor, lo cual no cumplió y fue sentenciado a cuatro meses de cárcel.

