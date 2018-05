Gradúan más de 2 mil estudiantes de NMSU

Las Cruces, NM – Más de 2 mil estudiantes de la Universidad Estatal de Nuevo México obtendrán su licenciatura y posgrado esta primavera.El fin de semana de Graduación comenzará hoy por la noche, con una ceremonia en la que se les otorgará una capa a cada uno de los candidatos a doctorado en el Pan Am Center a las 6 p.m.A continuación, los estudiantes que reciban su licenciatura y maestría serán honrados mañana durante dos ceremonias. La primera tendrá lugar a las 9 a.m. y en ella se reconocerán a los graduados de la Facultad de Ciencias Agrícolas, de Ciencias del Consumidor y del Medio Ambiente, la Facultad de Empresariales, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Salud y Servicios Sociales.A las 2 pm. Tocarea el turno a los alumnos de la Facultad de Artes y Ciencias y la Facultad de Educación.Se espera que más de mil estudiantes de licenciatura y maestría reciban sus diplomas el sábado y se espera que más de 70 candidatos a doctorado asistan a la ceremonia en que se les otorga la capucha del viernes.Un total de 2 mil 30 candidatos en el campus principal de NMSU recibirán los siguientes títulos:- Grado asociado: 7- Licenciatura: mil 459- Máster: 485- Doctorado: 79Se otorgará la siguiente cantidad de grados académicos de cada universidad:- Ciencias Agrícolas, del Consumidor y del Medio Ambiente: 159- Artes y Ciencias: 599- Negocio: 219- Educación: 134- Ingeniería: 210- Servicios sociales y de salud: 145- Escuela de Graduados: 564El Pan American Center abrirá una hora antes de cada ceremonia. Los boletos no son necesarios para entrar. Los graduandos deben registrarse en el lado este del Pan Am en el Lote 32.El Paseo Arrowhead –entre Triviz Drive y la calle Stewart– a lo largo del Pan Am estará cerrado durante las ceremonias de graduación. Los graduandos y el público en general deben estacionarse en los lotes al Norte y al Este del Pan Am, con estacionamiento para discapacitados al norte y al noreste del edificio.Para los familiares y amigos que no puedan asistir a las ceremonias de graduación, los Servicios de video de Tecnologías de la información y la comunicación se transmitirán en vivo en: http://panopto.nmsu.edu/commencement/.

