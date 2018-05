Llegan inmigrantes en 'masa' a la frontera

Casa Anunciación, lugar que ha sido hogar temporal para miles de personas que llegan a esta frontera, informó que continúan brindando apoyo a inmigrantes que cruzan la frontera por varios puntos del país y que son trasladados a esta ciudad en espera de ser liberados del Centro de Detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).Rubén García, director, comparó los migrantes que han llegado a la frontera de El Paso durante los últimos días, con la caravana de migrantes centroamericanos que llegó el fin de semana pasado a la frontera de San Ysidro-Tijuana.“Eso es algo que las autoridades de inmigración hacen día con día”, comentó García. “Durante los últimos 4 años, ha habido períodos en donde recibimos de mil 500 a 2 mil personas a la semana. Eso ha pasado, aquí mismo en El Paso”.A esta cifra, según García, se le suman los cientos de migrantes que la agencia envía por su cuenta directo a las centrales de autobuses para enviarlos con su familia en otros estados. Tan solo la semana pasada se recibieron a 500 personas en esta localidad.El líder de Casa Anunciación, comentó que la pregunta necesaria no es acerca de la capacidad, sino de la política con la que se maneja actualmente ICE y la administración presidencial.“Si llega una caravana de mil o más personas, no creo que sea problema, porque aquí en El Paso se han recibido de miles por semana. Claramente ICE tiene el personal para manejar a estas personas. Ellos lo hacen como cosa normal”, detalló.Agregó que “simplemente la semana pasada nos entregaron un aproximado de medio millar de personas, entre familias, papás solos con hijos, mamás con bebés y estimamos como a 15 mujeres embarazadas, no tiene nada que ver con la preparación, eso es todo político”, manifestó García.El ambiente de inmigración, de refugiados, fue catalogado por García como ‘venenoso’, así mismo, reiteró que es importante tomar un momento para preguntarse qué es lo que nos está pasado como sociedad.Destacó que si esta misma caravana hubiera llegado a Ciudad Juárez, lo mismo hubiera pasado, se hubiera bloqueado y condenado su llegada.“El esfuerzo de dar hospedaje para que haya un contacto humano con el inmigrante y con el refugiado para que no se pierda la humanidad, para algunas personas el refugiado ya no es humano”, señaló el director.De igual forma, señaló que la administración Trump se ha encargado de mandar el mensaje con cada uno de aquellos que intenta entrar a este país. Al momento de separar las familias, las mismas personas cuentan de su experiencia y es la mejor 'arma' para evitar que lleguen en busca de asilo."Aquí la clave es el aguante de cada una de estas personas. Tenemos estas personas que se identificaron como miembros de la caravana, pero en otras fronteras siguen entrando, esto es todo político porque Trump tomó la decisión de que este grupo no iba a entrar", dijo.El proceso de migración en relación a las familias que se entregan a autoridades federales inicia con el proceso de detención, el cual cuenta con períodos de tiempo inconstantes, -que pueden ser desde 3 hasta 18 meses-, después son liberados para que puedan reunirse con algún familiar en lo que su proceso de deportación inicia.El director de Casa Anunciación expresó que el día miércoles 2 de mayo del año en curso, se les entregaron a cien personas que acababan de salir del Centro de Procesamiento de ICE.“El jueves de la semana pasada, estabamos esperando cuarenta, pero porque sólo tenemos cupo para esos cuarenta, si les hubiera dicho que tenía cupo para más me hubieran mandado cien”, manifestó.“Existen otras personas que llevan a la central de autobuses, de las cuales muchas tienen que esperar al siguiente por su viaje, pero la gente no tiene dinero y andan en la calle a ver quién les da de comer porque traen niños. Es triste, pero verdadero”, concluyó.