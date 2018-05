Sorprende a usuarios operativo en puentes

Agentes fuertemente armados, perros entrenados y el helicóptero sobrevolando el área fue la postal que cientos de usuarios pudieron observar la mañana del martes en los puentes internacionales.Por medio de redes sociales comenzaron a circular fotos de los uniformados cargando sus rifles y revisando a los automovilistas que estaban formados esperando llegar a la garita.“Quién sabe qué estaba pasando, arriba del puente había más de 10 policías armados y revisando carros”, dijo Celeste Morales, usuaria del puente Zaragoza.Algunos llegaron a especular que podría tratarse de la detención de alguna persona o de un cargamento importante de droga.Pero esto no sólo ocurrió en el Zaragoza, ya que también en los puentes Paso del Norte (Santa Fe) y Córdova-Américas (‘Libre’), se pudo observar a los agentes revisando automóviles.Al ver dicha escena, algunos usuarios se dijeron temerosos ya que creían que probablemente los agentes se estaban preparando para algún tipo de ataque.“En el Santa Fe había policías bien armados con rifles y hasta el helicóptero. Qué miedo”, mencionó Rosalba de León.Otros como Melissa Sáenz, no dudaron en preguntar al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), por qué la presencia de tanto agente en el puente.“Le pregunté al migra si estaban en alerta o por qué estaban los agentes tan armados, pero sólo me dijo que no me preocupara, que era algo de rutina”, indicó Sáenz.Dicha versión fue confirmada por oficiales de CBP, quienes comentaron que no hubo ninguna detención y que sólo se trató de una operación rutinaria por parte del grupo de Operación Aérea y Marítima (AMO).“Son sólo misiones de rutina que se hacen a largo de la frontera, incluyendo las áreas de los puertos de entrada”, indicó CBP.Agregaron que por razones de seguridad no podían entrar en más detalles sobre los distintos operativos que realizan.“Todo lo hacemos por nuestra misión de proporcionar seguridad, mientras la gente viaja a Estados Unidos de manera legal”, concluyeron.

