Deportan a más... por faltas viales

Las deportaciones de inmigrantes indocumentados detenidos por delitos menores, como no poseer una licencia de conducir, se han disparado, de acuerdo con un nuevo estudio de la Universidad de Syracuse que analiza los datos del programa Comunidades Seguras. Esta situación pone estado de alerta a los defensores de los derechos de los inmigrantes.El reporte indica que 2 mil 364 personas fueron deportadas por cometer una infracción de tráfico durante el 2017, lo que significa un aumento del 138 por ciento en comparación a las deportaciones hechas durante el 2016 que sumaron solo mil 323.“Esta es una situación que nos preocupa profundamente puesto que dicha aplicación de las leyes es la consolidación de la criminalización de los inmigrantes que hemos visto ocurrir durante los últimos años”, explicó Robert Heyman, integrante de la Red Fronteriza de los Derechos Humanos.Así mismo agregó que dicha aplicación de las leyes “facilita el camino para la visión existente sobre el beneficio de la deportación de inmigrantes ilegales”, explicó Heyman.El análisis compara el período de febrero a octubre de 2017 con el año fiscal del 2016, ninguno de los delitos con la mayor tasa de aumento en las expulsiones involucró delitos graves.Las principales 10 categorías de ofensas donde las remociones de Comunidades Seguras crecieron más rápido desde que el Presidente Trump asumió el cargo fueron generalmente ofensas de tráfico.Según Heyman la susceptibilidad a la deportación por la comisión de delitos menores tendrá efectos negativos en todas las comunidades.“La gente ya no confiará en la Policía ni en los oficiales que se supone están ahí para protegerlos, esto es claramente una política vengativa en contra de los inmigrantes”, añadió.El programa Comunidades Seguras fue creado por el presidente George W. Bush en 2008 y busca una reconciliación entre la aplicación de la ley en los tres niveles de gobierno.El proyecto alcanzó su punto máximo bajo el presidente Barack Obama en 2012 con 83 mil deportaciones, antes de que reemplazara el programa en 2014 para enfocarse solo en criminales serios.Las políticas de la Administración de Obama pedían que se diera prioridad a la expulsión de inmigrantes que habían cometido crímenes particularmente graves. Sin embargo, fue el presidente Donald Trump quien reincorporó el programa el año pasado diciendo que el enfoque se centraría “en todos los inmigrantes ilegales, sin importar cuán grave sea el crimen”.Es por esto que ICE abolió estas prioridades y expandió su enfoque para abarcar esencialmente a cualquier inmigrante que estuviera presente en los Estados Unidos sin documentos que lo autorizaran a estar en este país, informa el reporte.El aumento desmedido en el estado de Texas se produjo después de que el año pasado se aprobó la ley SB4, que permite a los oficiales de policía y sheriffs del condado preguntar a un detenido su estado migratorio, incluso durante una multa de tráfico.La administración de Trump dice que este tipo de asociaciones son clave para librar al país de inmigrantes ilegales que son criminales violentos.El siguiente aumento más alto en el porcentaje fueron las personas acusadas de crímenes de orden público, conducta desordenada y falta de comparecencia ante el tribunal.Joel Ramirez es un inmigrante del estado de Oaxaca que vive en esta ciudad y aunque su estadía legal se encuentra en proceso dice sentirse preocupado ante la posibilidad de ser deportado por una simple infracción de tráfico.“Cuando tengo trabajo procuro andar lo más cauteloso posible porque no quiero dar motivos para que me deporten”. Ramirez dijo también que vive atemorizado de verse involucrado en un accidente de tráfico. “Hay veces que mejor le dijo a mis patrones que pasen por mí y así me evito problemas”, declaró.La Red Fronteriza hace énfasis en la necesidad de que las personas se eduquen y conozcan sus derechos. “Todas las personas, independientemente de donde vengan, tienen derechos en este país bajo la cuarta enmienda de la Constitución”, agregó Heyman.Dicha enmienda protege el derecho de las personas a estar seguros, y de no ser sometidos a registros e incautaciones irrazonables sin una orden de una corte.“También es importante que las personas que son residentes legales se tomen el tiempo de visitar a un abogado y hagan el esfuerzo de convertirse en ciudadanos lo antes posible, así evitaran ser vulnerables a una deportación”, concluyó Heyman.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.