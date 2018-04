Tijuana, México - Después de más de un mes en el camino, atravesando 2,500 millas en todo México, la caravana de los inmigrantes llegó a su fin ayer domingo en un parque junto al mar donde la valla fronteriza entre Estados Unidos y México se adentra en el mar.Se espera que unos 200 migrantes centroamericanos que permanecen en la caravana se entreguen a las autoridades de los Estados Unidos con la esperanza de que se les otorgue asilo.Pero primero, hubo bodas.Cuatro parejas se casaron en una ceremonia en el Parque de la Amistad aquí, un lugar donde a las familias en lados opuestos de la frontera generalmente se les permite hablar durante algunas horas los fines de semana, a pesar de permanecer en lados opuestos de la cerca. Las nupcias pusieron de relieve uno de los mayores temores de los migrantes ahora que han llegado a la frontera: hacer que sus familias sean destruidas una vez que se entreguen a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos."Estamos peleando para que las personas que ya tienen hijos juntos sean reconocidas como una familia", dijo Emma Lozano, una pastora de Familia Latina Unida, un grupo de derechos de inmigrantes con sede en Chicago, que realizó las ceremonias de boda. El certificado de matrimonio es "un documento legal que muestra que son una familia, para que no dividan a la familia".En los últimos años, las caravanas de migrantes han servido como una forma de llamar la atención sobre la difícil situación de los migrantes en un viaje peligroso, pero a menudo viajaban en la oscuridad. Este año, debido a los tweets del presidente Trump, la caravana se ha seguido de cerca desde que salió del sur de México hace más de un mes. Trump exigió que México haga más para evitar que los inmigrantes lleguen a este país y utilizó la caravana como justificación para una seguridad fronteriza más estricta.Cuando el grupo llegó a la frontera, los funcionarios de este país sugirieron que los migrantes debían permanecer en México y les advirtieron, y a los activistas que los ayudaban, que no hicieran declaraciones falsas de inmigración y dijeron que serían enjuiciados si lo hicieran."Para cualquiera que esté asociado con esta caravana, piense antes de actuar", dijo en un comunicado Rodney S. Scott, agente jefe de patrulla en San Diego para la Patrulla Fronteriza de ese sector. "Si alguien lo ha alentado a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, o hacer declaraciones falsas a funcionarios del gobierno de Estados Unidos., Le están dando un mal consejo y lo están poniendo en riesgo a usted y su familia".La caravana comenzó con más de 1,000 personas, pero las cifras han disminuido a medida que el grupo avanzaba hacia el norte a pie, autobús y tren. Los activistas y los abogados de inmigración han ayudado a organizar el viaje y han impartido talleres sobre la ley de inmigración de este país.La ley de los Estados Unidos generalmente permite que los extranjeros soliciten asilo, aunque la gran mayoría de los centroamericanos que solicitan asilo no están aprobados. A los migrantes que pasan el examen inicial de "temor creíble" a menudo se les asigna una fecha en un tribunal de inmigración y luego se los libera después de unos días bajo custodia. Los funcionarios de los Estados Unidos dicen que muchos inmigrantes omiten sus citas en la corte y tratan de vivir ilegalmente en el país.La familia Martínez se había reunido en la playa de Tijuana la madrugada del domingo, sabiendo que serían una de las muchas familias que buscarían asilo en el puesto fronterizo de San Ysidro."Espero que los agentes de inmigración tengan en cuenta que caminar desde Chiapas hasta aquí y huir de nuestros países es un castigo suficiente", dijo María Magdalena Iraeta Martínez, de 47 años, de El Salvador, cuyo hijo e hija se casaron con sus parejas.Hace cinco años, dijo Martínez, su familia había sido rodeada en su casa por miembros armados de la pandilla MS-13. Los miembros de la banda habían intentado reclutar a su hijo, William Rafael Caranza Martínez, ahora de 25 años, pero se había negado a unirse. Los hombres armados entraron a la casa temprano en la mañana, escoltaron a toda la familia extendida afuera y los arrojaron al suelo a punta de pistola, dijo ella.La familia huyó a Guatemala y vivió durante varios años en el sur de México, pero continuó recibiendo amenazas de pandillas.Se unió a la caravana de refugiados el año pasado, empujando a una de sus hijas en una silla de ruedas, para llegar a Tijuana, mientras se desempeñaba como coordinadora de todas las mujeres del grupo. Este año, regresó a la frontera para escoltar a otros parientes. Nueve miembros de la familia planean entregarse en el puesto de control fronterizo, junto con otras doscientas personas de la caravana de refugiados."Ha sido una pesadilla que me sigue día y noche, y aunque desearía que hubiera terminado, sigue volviendo", dijo sobre las amenazas que recibió. "Con la bendición de Dios y la Virgen María, obtendré asilo".Alexandra Bachan, una abogada de inmigración privada de Oakland, California, que se ofreció como voluntaria para proporcionar capacitación legal al grupo, dijo que las familias fueron informadas de que inicialmente podrían dividirse en detención: los abuelos podrían separarse de sus familiares, los hombres de la mujer miembros de su familia y, en algunos casos, padres de sus hijos."Lo que más ha asustado a la gente es separarse", dijo. "Pero nuestra esperanza es que estén más preparados".

