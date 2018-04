Se blinda Condado vs ataques cibernéticos

El Departamento de Tecnología de la Información (ITD) del Condado de El Paso estará mejorando su seguridad cibernética para evitar que los datos de la red sean ‘hackeados’ y empleados por personas sin escrúpulos.La Corte de Comisionados aprobó la compra de un sistema para tener mayor seguridad en las redes que manejan información de cientos de miles de residentes y empresas paseñas.“Como cualquier otra cosa, las cosas de la computadora cambian y la gente que está allá afuera y que siempre quiere hacer un daño está avanzando, así es que es otro paso que está tomando el Condado para no correr tantos peligros, que puedan penetrar la seguridad”, dijo Carlos León, comisionado por el Precinto 1.El equipo adquirido es conocido como un Controlador de Entrega de Aplicaciones (ADC) y tiene la función de decodificar información de la web y analizarla de manera activa para proteger a los usuarios de actividades o información no deseada y de la filtración de datos.La compañía Kudelski Security será la que proveerá el equipo necesario para que ITD pueda establecer una mejor seguridad en las redes y evitar las amenazas cibernéticas cooperativas.“Va a proteger toda la información del Condado, que viene siendo County Clerk, District Clerk, la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso […] es información muy crítica del Condado que otra gente no tiene el derecho de obtener”, dijo León.Además de funcionar para la protección de información, el ADC ejerce como equilibrador de carga y permite la optimización de aplicaciones de elevada importancia.Para llevar a cabo esta compra, las autoridades del Condado tuvieron que aprobar un gasto de miles de dólares.“Ya viendo los datos, se gastarán un poco más de $206 mil dólares”, mencionó el comisionado.El Departamento de Tecnología de la Información recomendó la compra del ADC más tres años de mantenimiento y apoyo y servicios profesionales, esquema bajo el cual el mantenimiento se haría efectivo hasta el año cuatro.Una vez realizada la compra, se planea que este ADC comience a trabajar en la protección de información del Condado dentro de un periodo aproximado de dos meses

