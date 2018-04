Buscan proteger a dreamers con nuevo esfuerzo legislativo

El congresista republicano Will Hurd se unió a un último esfuerzo bipartidista para proteger el futuro de los dreamers muchos de ellos que en el momento se encuentran vulnerables a la deportación.El miércoles el congresista, que representa al Distrito 23 que recorre la franja fronteriza desde El Paso a San Antonio, se unió a los congresistas Michelle Lujan Grisham de Nuevo México y los congresistas Pete Aguilar y Jeff Denham de California en un intento para forzar a la Cámara Representante a debatir cuatro propuestas que pretenden salvar la Acción Diferida para los llegados desde la infancia (DACA)."No podemos demorarnos más en tomar acción. Debemos asegurar nuestra frontera y crear una solución legislativa permanente para los destinatarios de DACA. Me enorgullece continuar mi trabajo bipartidista para avanzar con la aprobación de una legislación", dijo el congresista, quien en enero junto al congresista Aguilar presentaron una propuesta de ley llamada el “USA Act”, que incluye protección para los dreamers y el reforzamiento de la seguridad fronteriza. "El apoyo de tantos republicanos y demócratas demuestra que podemos resolver este problema entre todos".Ante la presentación del esfuerzo bipartidista Hurd dijo en una rueda de prensa que se trata de un asunto impostergable, aunque primero lo intentarán por las buenas a través de un reglamento especial.Sin embargo, de acuerdo a la oficina de Hurd la decisión final está en manos del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien en el pasado ha insistido en que sólo programará el voto de una medida que cuente con el sello de aprobación de la Casa Blanca.Si los legisladores logran convencer a Ryan con su resolución bipartidista, cuatro medidas llegarían al pleno de la Cámara Baja, incluyendo una que promueve el legislador ultraconservador, Bob Goodlatte; la legislación demócrata del “Dream Act”; la iniciativa bipartidista “USA Act”, y otra de Ryan que copiaría el plan migratorio del presidente Donald Trump, derrotado en el Senado.La resolución detonaría el reglamento parlamentario conocido en inglés como “Queen of the Hill”, que permite la adopción de medidas que superen el umbral de 218 votos. El riesgo de esa estrategia es que si ninguna de las medidas sobre la mesa los consigue, entonces todas se cancelarían quedándose solamente como propuestas.Hurd dijo a través de un comunicado de prensa que se sentía confiado de que no haya necesidad de recurrir al siguiente paso de su estrategia, que implicaría presentar una resolución especial, conocida en inglés como “discharge petition”, que sí obligaría a un voto del “Dream Act” en el pleno de la Cámara Baja, aún contra la voluntad del liderazgo republicano.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.