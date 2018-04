Exoneran a guiador de atropello de estudiante

Aunque el Departamento de Policía de El Paso no levantó cargos en contra del conductor que impactó al estudiante de la secundaria Parkland el viernes, autoridades dieron a conocer los detalles que reveló la investigación de la muerte del menor.Jonathan Benko, de 11 años, fue impactado por una camioneta Ford F-150, color azul, la mañana del viernes cuando intentaba cruzar el Loop 375.Oficiales identificaron al conductor de la camioneta como Jesús Díaz, de 61 años, originario de El Paso.La investigación preliminar reveló que el menor era parte de la marcha antiarmas que se llevaba a cabo esa mañana, en la cual, los estudiantes salieron de las aulas para manifestarse y ser parte de la marcha nacional ‘National School WalkOut’.De acuerdo con testigos, un grupo de estudiantes cruzaron el Loop 375 West de sur a norte sin incidente alguno, pero minutos después intentaron cruzar el Loop 375 pero ahora de regreso, de norte a sur.Fue entonces cuando Jonathan se quedó atrás del grupo y fue arrollado por la camioneta, la cual viajaba por la carretera en dirección hacia el Oeste y era operada por Díaz.El menor fue trasladado de emergencia al Centro Médico Universitario (UMC), en donde minutos después fue pronunciado muerto.Por su parte, Robert Gómez, vocero del EPPD, indicó el viernes en conferencia de prensa que el conductor no presentaría cargos.“Los peatones nunca deben cruzar por medio de la autopista, para los conductores es muy difícil frenar o cambiar de carril por la velocidad que llevan los automóviles”, explicó Gómez.Señaló que es ilegal que los peatones crucen por las autopistas, ya que esto es peligroso para ellos y para los automovilistas.“Para eso tenemos lugares designados por donde los peatones pueden cruzar, las vías rápidas jamás serán seguras para los peatones”, enfatizó.EPPD informó que Díaz no presentó heridas y permaneció en todo momento en el lugar de los hechos.En otro hecho ocurrido la noche del viernes, el Departamento de Policía de El Paso informó el arresto de tres personas sospechosas de involucrarse en un tiroteo.De acuerdo con la Unidad de Pandillas del EPPD, el hecho sucedió en la cuadra 3600 de la Avenida McConnell, cerca del parque Logan, en el Noreste de la ciudad.Autoridades informaron que se escucharon disparos en esa zona alrededor de las 9:00 de la noche del viernes, sin embargo, no se dieron más detalles.Tampoco se reportaron heridos ni posibles víctimas.

