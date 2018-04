Paseños se ponen ecológicos

Este fin de semana, las familias de El Paso disfrutaron momentos de diversión debido a la esperada celebración del Día de la Tierra, conmemoración ecológica que contó con diversas actividades a lo largo de la ciudad.El Zoológico de El Paso sostuvo una serie de eventos durante el sábado y que se extienden para este domingo, ‘Party For The Planet’, celebra con arte, manualidades, actividades infantiles y hasta una fiesta especial de cumpleaños.La pequeña orangután, ‘Khalessi’, –que nació en las propias instalaciones del Zoológico–, celebró su cumpleaños número tres en compañía de las familias que asistieron a cantarle las tradicionales “Mañanitas”.“Siempre que venimos disfrutamos mucho, tratamos de escoger días cuando tienen eventos para estarnos aquí toda la mañana con los niños”, dijo Elías Alvarado, padre de familia que reside en el Oeste de El Paso.Otras de las atracciones fueron un puesto de lotería con temática del Zoológico, una estación de ejercicios y conocer a ‘Bleu’, el robot de reciclado del Departamento de Servicios Ambientales. (Sabrina Zuniga/El Diario de El Paso)La Alianza de Protección del Agua de la Frontera organiza la celebración ‘Marcha Por el Planeta Tierra’ y consta de un día completo de actividades y diversión para toda la familia, música en vivo, invitados especiales como Supaman, Lyla June, Artson , Tara Trudell, y más.El objetivo de este evento es involucrar, educar y motivar a más personas para que actúen para la protección del planeta. La invitación es este domingo 22 de abril de 8:00 am a 4:30 pm en la Plaza San Jacinto, en la zona Centro de El Paso.Habrá camiones de comida y vendedores, se exhorta a toda la comunidad a salir y marchar en solidaridad con la Madre Tierra y luego disfrutar de diversas actividades en la celebración del Día de la Tierra en San Jacinto Plaza.Los detalles sobre la ruta de la marcha, los artistas invitados especiales y más, se pueden encontrar en www.marchforplanetearth.com El cine Alamo Drafthouse estará mostrando películas relacionadas con la festividad durante el domingo.La Sociedad del Zoológico de El Paso auspicia en conjunto con El Álamo, una serie de actividades en el lobby del cine, desde construcción con legos, hasta mosaicos con acuarelas. Además tendrán un concurso: quien adivine cuántos legos caben en una jarra en exhibición, será el ganador de un premio especial.Para más información, puede visitar, www.drafthouse.com/theater/montecilloPor ser abril el mes de la bicicleta en El Paso, una caravana en bici arrancará desde la Plaza Centennial en la Universidad de Texas en El Paso, (UTEP), para terminar con la celebración en Plaza San Jacinto.El viaje es un paseo por el centro hasta llegar al punto de reunión, se pide a todos los participantes estar en punto de las 9:00 am en la plaza principal de UTEP, llevar su bicicleta, agua, y además vestirse de verde en conmemoración del Día de la Tierra. [email protected]

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.