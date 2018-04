Enfrentan incierto futuro murales del Lincoln Park

Un cambio se avecina para el icónico ‘Parque Chicano de El Paso’, ya que el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), en conjunto con el Comité de Conservación del Lincoln Park trabajan en conjunto para coordinar una construcción de gran escala.El proyecto vial “I-10 Connect”, programado para comenzar en otoño de este año, agregará una conexión directa entre la Interestatal 10 y el Loop 375 (Carretera Fronteriza César Chávez), la cual además brindará un nuevo acceso al Puente Internacional de las Américas (Libre).Para lograr este nuevo enlace, TxDOT requiere construir un puente a la altura del parque Lincoln donde tendrán que derribar un puente sostenido por nueve pilares, los cuales cuentan con 16 murales hechos por artistas chicanos, en donde plasmaron figuras icónicas para la cultura mexicoamericana.A lo largo de dos años, representantes del comité y oficiales del Departamento de Transporte han llevado a cabo pláticas para buscar minimizar cualquier impacto a estos murales, de los cuales algunos ha estado en pie desde la década de los 80.“Hemos tenido juntas con los oficiales en donde nos han enseñado algunos de los planes. Vamos a tener más juntas en donde seguiremos negociando y nada esta decidido todavía”, dijo Héctor González, presidente del Comité de Restauración.González enfatizó que los directivos de TxDOT han cambiado considerablemente la manera que abordan el tema de Lincoln Park, en contraste a lo sucedido en el 2011 cuando hubo controversia por la posible demolición del Centro y anfiteatro para abrir camino a construcciones.La comunidad luchó por defender el centro y gracias a ellos, éste ya no peligra. A raíz de esta lección el Departamento de Transporte optó por trabajar de cerca con la comunidad en cuanto a la realización de proyectos.“Ellos han cambiado mucho y ahora son muy positivos y nos incluyen. Este año las cosas han estado mucho mejor y han trabajado con nosotros”, añadió el directivo del comité.González busca que se conserven los pilares, pero entiende que tendrán que ser desconectados físicamente del puente para dar camino a la nueva estructura.“Estamos totalmente en contra de que los tumben, pero si entendemos que siempre ha estado dicho que los pilares son de TxDOT y si llegaría (sic) el día en el futuro que necesitan cambiar las carreteras, pues es propiedad de ellos y nos los han prestado para los murales”, detalló.Jennifer Wright, vocera de TxDOT, explicó que llevarán a cabo reuniones adicionales con miembros de la comunidad para analizar los murales que potencialmente serán afectados.“Haremos lo posible para salvaguardar los murales de mayor importancia para la comunidad”, comentó.Una de las propuestas para conservar el arte sobre estos murales es el de cortar los pilares y dejándolos en pie, pero este medida no funcionaria con todas las columnas debido a que son de diferentes alturas.No obstante, TxDOT se compromete a resguardar la seguridad del resto de los 41 murales que se encuentran en el parque durante cualquier tipo de construcción en el área, incluyendo el cuidado del Centro y el anfiteatro.Sobre estas nueve columnas se encuentran figuras históricas, religiosas y culturalmente importantes para la comunidad chicana, latina y americana.Figuras como la Virgen de Guadalupe, César Chávez, Emiliano Zapata, Martin Luther King Jr., Pancho Villa y John F. Kennedy y símbolos culturales como mariachis, calaveras y la danza folclórica.“Había preocupación de los murales que están en esta área, especialmente los que contienen figuras históricas, alteramos nuestros planes para limitar el número de columnas que afectaremos”, expresó Wright.La vocera destacó que el nuevo puente que será instalado contará con nuevas columnas, las cuales estarán a la disposición de la comunidad para realizar nuevos murales. “Algunos de los murales antiguos se tendrán que ir pero habrá nuevos espacios para nuevos artistas, es un cambio y es una oportunidad”.Gabriel S. Gaytán, reconocido artista chicano, ha participado en la planeación y elaboración de varios murales que se encuentran en el parque, en particular el “Corazón de El Paso, Chicano Park”. Y como artista reconoce el esfuerzo, tiempo y recursos necesarios para crear una de estas obras.Especializándose en iconografía chicana, mexicoamericana y prehispánica, Gaytán reconoce la importancia de visualizar nuestra cultura mediante el arte. Generalmente, un artista primero debe de obtener los fondos para financiar un mural de este tamaño, el Municipio en ocasiones proporciona subsidios, pero estos por la mayoría no alcanzan.Por lo que artistas dependen del patrocinio de organizaciones al servicio de la comunidad latina, en el caso de Gaytán, fueron los grupos de motociclistas de la frontera, quienes le ayudaron a realizar algunos de los murales que se encuentran en el parque.En sí, los artistas y sus ayudantes no ganan dinero por hacer la obra, principalmente lo hacen por embellecer su comunidad y su parque con distintivas obras que no se encuentran en donde sea, lo que más se asemeja es el Parque Chicano hermano ubicado en California.Un mural puede requerir de 80 a 100 horas para realizar dependiendo del detalle de la obra y llegar a costar varios miles de dólares de pintura.La obra de I-10 Connect también tendrá un efecto en el área de la calle Paisano, ya que desde hace tiempo ha habido una lucha por parte de las familias y comunidades del Chamizal por acabar con el tráfico de camiones de carga pesada que se amontonan cerca de escuelas y viviendas.“La segunda vez que tuvimos una reunión nos agradecieron que no se afectaría el Centro de Lincoln Park, pero nos expresaron sus preocupaciones de la calidad del aire por la cantidad de camiones en la calle Paisano”, contó Wright.Razón por la cual los ingenieros de TxDOT generaron un plan que detendría el tráfico rumbo sur hacia Ciudad Juárez por la vía de la calle Paisano. “Ese será un gran cambio que se avecina, ningún vehículo tendrá acceso al Puente De Las Américas (Libre) desde la Paisano, rumbo norte seguirá activo”, detalló.Al eliminar la rampa de acceso al puente por la I-10, ningún vehículo podrá ingresar el puente Libre por la Paisano, tanto carros como camiones tendrán que utilizar la “Interestatal 110” (no ser confundido con la I-10).Potencialmente esta vía contará con tres carriles para vehículos particulares y un carril especial para los camiones de carga.“Queremos demostrar que TxDOT si esta escuchando a la comunidad para realizar obras que impacten de manera positiva a la comunidad”, concluyó.