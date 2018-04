Se corona San Eli campeón de soccer estatal

El equipo de futbol soccer de San Elizario (22-5) se coronó campeón estatal en la Clase 4A, después de derrotar por la mínima diferencia a los Wildcats de Palestine (35-1) en el Birkelbach Field de Georgetown, Texas.Un gol solitario de Martín Rodríguez, durante el primer lapso del partido final, fue suficiente para que San Eli continuara escribiendo un firme legado en el balompié estatal, y para que el mediocampista fuera nombrado el jugador más valioso del partido.Al minuto 23 del primer tiempo, Rodríguez marcó el gol del triunfo, al ver mal colocado a Christian Hutchinson, arquero de Palestina, para soltar un zapatazo desde fuera del área que encontró las redes para marcar el tanto que significó la obtención del título estatalEsta es la segunda ocasión en 4 temporadas que los pupilos del coach Max Sappenfield coronaron una temporada como el mejor equipo de Texas en su clase.“Sabíamos que no éramos los favoritos, pero jugamos sin miedo”, dijo el portero Steve Salais, quien mantuvo invicta la meta de San Eli y destacó con 4 atajadas que marcaron el curso del partido.La contundencia y buena defensa fueron decisivas para que San Elizario pudiera sumar a sus vitrinas una nuevo trofeo estatal, misma que ya obtuvo en la temporada 2015.Aunque la campaña de San Eli no fue perfecta, ya que sufrió 5 derrotas en la campaña regular, al final la estrategia de Sappenfield surtió efecto ya que tuvo un paso perfecto en la postemporada.En los playoffs Águilas de San Eli estuvieron intratables al anotar 15 goles y no recibir anotaciones en contra, al sumar triunfos contra Hirschi (4-0), Decatur (5-0), Life Oak Cliff (2-0), Bridgeport (1-0 TE), Madisonville (2-0) y este viernes a Palestine (1-0).San Eli no era favorito antes los Wildcats, pero el planteamiento en la cancha de los nuevos campeones estatales le propinaron su única derrota a los Wildcats que habían marcado invictos durante la temporada regular hasta el juego decisivo del campeonato estatal.

