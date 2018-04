La Ciudad de El Paso cuenta con la tercera deuda fiscal más alta del estado, misma que sobrepasa los 2 mil millones de dólares, de acuerdo a datos de la Oficina del Contralor de Texas.La carga impositiva que enfrentan los contribuyentes de El Paso sobrepasa incluso a la de Austin, capital del estado, por ello el tema fue tratado en los comentarios públicos en la junta mensual del Comité de Asesores de Evaluación de Bonos de la ciudad.“Al parecer los funcionarios electos de la Ciudad consideran que el tema de la deuda fiscal es irrelevante, pero debemos de pensar en otras maneras para pagar dicha cantidad y no aumentar la deuda, pero esas medidas no deben incluir mayores impuestos a los contribuyentes”, dijo David Saucedo, ex candidato a la alcaldía de El Paso, y quien tomó la voz como ciudadano preocupado por las finanzas de la Ciudad.“Debemos estar conscientes de que somos los propietarios de inmuebles de El Paso quienes terminaremos pagando los gastos que sobrepasan los cálculos hechos por los Bonos de Calidad de Vida en el 2012, ya que a pesar de que se tiene esa deuda descomunal, aún hay obras por realizar”, sostuvo Saucedo.El empresario local subrayó que los ciudadanos deben alzar la voz ante el aumento de impuestos a la propiedad, ya que aunque es cierto que la tasa impositiva no ha subido, el propietario viene pagando más impuestos porque el valor de su propiedad ha sido aumentado, sostuvo.La voz de Saucedo fue respaldada por la del profesor Max Grossman, quien puntualizó que al sobrepasarse los presupuestos estimados en el 2012, “ahora el Gobierno de la Ciudad ha autorizado certificados de obligación por 100 millones de dólares, y lo hicieron sin la aprobación de los votantes”, sostuvo el catedrático de UTEP, uno de los principales opositores a la construcción de una arena de usos múltiples en el barrio Duranguito de esta ciudad.Grossman destacó que la deuda por carga fiscal que enfrenta El Paso asciende a los 2 mil 37 millones 972 mil 825 dólares, que es la tercera mayor entre las 50 mayores ciudades del país.Los datos presentados por Saucedo y Grossman, fueron obtenidos de la base de datos de la Oficina del Contralor de Texas y de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, y ahí destaca que la Ciudad de El Paso cuenta con una deuda equiparable a la de las ciudades de Houston, Dallas y San Antonio.“La gente de El Paso quisiera tener atractivos como en San Antonio o Dallas, pero hay que estar conscientes de que para ello se requiere una inversión que cuando no es apoyada por la iniciativa privada recae en los contribuyentes”, dijo el abogado Juan Gil, miembro del Comité de Asesores de Evaluación de Bonos.“Sin embargo, nosotros no tenemos en El Paso grandes empresas que aporten la mayor parte de la recaudación fiscal, ya que sabemos que los distritos escolares son los mayores empleadores en nuestra ciudad, entonces aquí somos los ciudadanos quienes aportamos la mayor cantidad de impuestos para la realización de obras y gastos de operación de la ciudad”, afirmó Gil.Por su parte, Robert Cortina, director de Gestión y Presupuesto de la Ciudad, dijo a El Diario de El Paso que los datos presupuestales son del dominio público. “Cada dos semanas realizamos una presentación al Cabildo de la Ciudad sobre la actualización del presupuesto, y esto lo vemos también como una oportunidad para que el público lo conozca, es decir, no sólo es el objetivo de explicar al alcalde y a los representantes, sino también que el público se entere de esta información”, sostuvo el funcionario“Tratamos de hacerlo de forma transparente, y de explicar los retos que enfrentamos, pero hay algunos temas que no se tocaron en los comentarios públicos, como por ejemplo el decir que los bonos de calidad de vida son en realidad sólo una parte pequeña de lo que consideramos en nuestro presupuesto, ya que los gastos y compensación a los empleados son otros tema muy importante”, sostuvo Cortina.Aunque la función del Comité de Asesores de Evaluación de Bonos de la ciudad se limita a recomendar acciones al Cabildo de la Ciudad, la voz de Bernie Sargent, presidente del organismo, no fue diferente a la del resto de los ciudadanos que tomaron la palabra.“El Paso es una gran ciudad, pero si queremos ofrecer a los visitantes mejores atractivos, hay que estar conscientes de que tienen un costo, y que somos los contribuyentes quienes solventaremos la mayor parte de este gasto”, afirmó Sargent.“Nuestro comité no tiene la facultad de ejercer acción alguna al respecto, sólo nos limitamos a dar una recomendación que de nueva cuenta será la de que el Cabildo siga de cerca tanto el gasto como el posible aumento de las contribuciones”, sostuvo.Para Sargent, la situación es muy clara. “Los bonos fueron aprobados en el 2012, pero aunque ese dinero está etiquetado para dichas obras, hay que recordar que los intereses han cambiado y que el dinero de entonces no compra lo mismo que ahora, entonces hay que seguir de cerca esta situación, no sólo como miembros de un comité, sino como ciudadanos”, dijo Sargent.Mientras la construcción de la Arena de Usos Múltiples se encuentra dentro de un litigio legal, los Bonos de Calidad de Vida contemplan las obras del Museo Infantil y del Centro Cultural Mexico Americano.