Representantes del Distrito de Avalúo Central de El Paso (EPCAD) presentaron un reporte ante el cabildo municipal con el objetivo de demostrar que han estado realizando su trabajo al pie de la letra, aún cuando este resultado no concuerde con los objetivos del municipio.El ayuntamiento de El Paso ha luchado con el hecho de ser una de las ciudades con una de las tazas de impuestos de propiedad más altas en Texas. Cifra que es determinada mediante un evaluó de propiedades, tanto comerciales como residenciales, realizado periódicamente por EPCAD.Por su parte, funcionarios de la ciudad están en desacuerdo con algunas de estas evaluaciones, en particular con propiedades comerciales, afirmando que los valores presentados han sido por de bajo de lo que realmente deberían de ser, lo que en sí ocasiona que la tasa de impuestos sea más alta.Este desacuerdo es reconocido por el distrito de avalúo, pero mantienen que su labor es el de evaluar todas las propiedades de una manera justa y uniforme, capaz de otorgar a propietarios, ya sea residenciales o comerciales, la capacidad de rebatir el resultado.“Nosotros somos responsables de todo el condado de El Paso, no solamente la ciudad y los distritos escolares, sino todas las entidades fiscales. También somos responsables ante los dueños de propiedades, a quienes le debemos de permitir la oportunidad de obtener excepciones”, dijo Dinah L. Kilgore, tasadora principal de EPCAD.Kilgore explicó que El Paso no cuenta con el tipo de negocios como otras ciudades metropolitanas para generar un aumento considerable al ingreso por cobro de impuestos.“No tenemos las compañías ‘Fortune 500’ y el crecimiento que se ve en ciudades como San Antonio. Ellos tienen cosas que nosotros no, como crecimiento de población, y entiendo la frustración del concilio, pero yo como valuadora de distrito no puedo cambiar eso”, declaró que esa tarea recae en ellos y el Departamento de Desarrollo Económico.Reiterando que el mensaje que ella buscaba transmitir al concilio era de que algunas de las funciones de su departamento se encontraba restringidos por reglamentos estatales. Debido a que en Texas los propietarios tienen la opción de no divulgar información sobre ventas e ingresos generados, lo que en sí afectan los avalúos.“Pero aún así realizamos un buen trabajo con la información que tenemos a nuestra disposición”, señaló. Durante la presentación Kilgore explicó la metodología utilizada dentro de los avalúos y enfatizó que el personal a cargo de este proceso lo ha estado realizando de una manera competente y profesional.Las notificaciones de los avalúos residenciales comenzaron a llegar a las residencias paseñas a principios del mes. Residentes tienen la capacidad legal de disputar el valor que se le fue asignado a su propiedad hasta la fecha limite del 15 de mayo, mediante el proceso de ‘protesta’.“Si la gente no está de acuerdo con el avalúo, pueden protestar, demostrando que la propiedad tiene daño o requiere de modernizaciones. Podemos trabajar con ellos para obtener una solución”, concluyó.En el año 2017 se presentaron más de 17 mil protestas a los avalúos realizados por la Junta de Revisión de Evaluación de EPCAD.Para más información sobre el proceso de protesta al avalúo, puede llamar al teléfono (915) 780 2061, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.