Incumplen nueva política: liberan a indocumentados

A pesar de que Donald Trump prometió terminar la política de 'Catch and Release' (‘Capturar y Liberar’), todavía en El Paso se liberan a miles de inmigrantes indocumentados por falta de recursos para retenerlos.Activistas aseguran que no ha habido un cambio claro sobre la detención permanente de inmigrantes que son detenidos en la frontera al tratar de cruzar al país y forzosamente puestos en libertad.Explican que los inmigrantes continúan siendo liberados pues se presenta una escasez de camas para su detención, y restricciones legales sobre quién puede ser detenido y por cuánto tiempo, especialmente mujeres y niños.“Aquí en El Paso los inmigrantes siguen siendo liberados a pesar de que la semana pasada los números disminuyeron sustancialmente, ya esta semana volvieron a repuntar”, dijo Ruben García, director de Casa Anunciación, la cual presta albergue temporal a inmigrantes que son liberados por las autoridades migratorias.La administración Trump ha liberado a unos 100 mil inmigrantes capturados en la frontera en los 15 meses desde que asumió el cargo.El viernes pasado se publicó en la página electrónica del Federal Register –el periódico oficial–un memorando que pone fin a la política de Catch and Release.El texto, fechado el 6 de abril y firmado por el presidente Trump, incluye una serie de órdenes, entre ellas una que tiene como objetivo elaborar "una lista detallada de todas las instalaciones existentes, incluidas las instalaciones militares, que podrían usarse, modificarse o reutilizarse para detener a extranjeros por violaciones de la ley de inmigración en las fronteras de Estados Unidos o cerca de ellas".“El presidente puede firmar todas las órdenes que él quiera pero si las autoridades migratorias no cuentan los recursos para mantener a los inmigrantes que detienen en la frontera”, dijo García.García considera que existen grandes posibilidades que se reactiven espacios como centros de detención en las instalaciones de la Base Militar de Fort Bliss aquí en El Paso o en la Base de la Fuerza Aérea Holloman, en Alamogordo, Nuevo México, que en el pasado han servido como refugio temporal para migrantes detenidos.Casa Anunciación registró una disminución en la liberación de inmigrantes por parte de las autoridades migratorias la semana pasada con un promedio de 15 personas liberadas. Sin embargo esta semana los números volvieron a subir con entre 60 y 100 personas puestas en libertad después de haber estado en cuestión de la Patrulla Fronteriza.Durante la semana del 2 al 6 de abril se liberaron alrededor de 385 migrantes en El Paso según número de Casa Anunciación.Se calcula que la administración Trump ha liberado a unos 100 mil inmigrantes atrapados en la frontera en los 15 meses transcurridos desde que asumió el cargo, según muestran las últimas cifras del gobierno.Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dicen que tuvieron que liberar a inmigrantes –más de 37 mil 500 menores no acompañados y más de 61 mil miembros de la familia– debido a fallos de jueces y a las leyes federales que prohíben las detenciones prolongadas de niños, así como la falta de camas en los centros de detención.

