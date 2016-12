Retiran prohibición al agua potable en Corpus Christie

Houston— Una prohibición de casi cuatro días impuesta al agua potable en Corpus Christi fue retirada el domingo luego que los resultados de los análisis no mostraran ningún tipo de contaminación debido a la fuga de un químico, según anunció el municipio.El alcalde, Dan McQueen, dijo que los habitantes de la ciudad podían volver a utilizar el agua de la ciudad para beber, bañarse y cocinar.‘Todo ha vuelto a la normalidad pero continuaremos monitoreando’, dijo McQueen.En ninguna de las muestras de agua potable, revisadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), se encontró la presencia de Indulin AA-86, un agente emulsificante de asfalto que resulta ser corrosivo, según dijo la dependencia federal el domingo en un comunicado.El Indulin puede quemar los ojos, la piel y la tráquea respiratoria si una persona tiene contacto con cantidades concentradas de este químico.La prohibición al uso del agua fue implementada el miércoles debido a que se tenía la preocupación de que una fuga del agente químico en una planta de asfalto, arrendada a Ergon Asphalt and Emulsions por la refinadora de petróleo Valero, pudiera haber contaminado el suministro municipal del agua.La EPA dijo que hubo siete reportes ‘no confirmados’ de personas con síntomas posiblemente relacionados al uso prohibido del agua. La agencia federal, junto con la Comisión para la Calidad del Medio Ambiente de Texas, continuará recolectando muestras de agua para que sean analizadas por el transcurso de los próximos días.McQueen dijo que los funcionarios continuarán investigando la fuga en la planta de asfalto y buscarán posibles daños ocasionados por aquellos que resulten responsables.El portavoz de la EPA, David Gray, dijo el sábado por la noche que la agencia federal dará inicio a una investigación a fondo de la fuga ‘y tomará las acciones apropiadas’ una vez que termine con los análisis del agua.El sábado, funcionarios municipales habían dicho que hubo tres reportes de agua sucia antes de que se impusiera la prohibición.Hubo algo de confusión sobre cuándo fue que los funcionarios fueron notificados de los serios problemas con el agua en la planta, los cuales conllevaron a que se implementara la prohibición.Hubo dos reportes a principios de este mes de agua sucia en la planta que resultaron en que los trabajadores municipales tuvieran que drenar la tubería. Los funcionarios de la Ciudad han dicho que tales reportes de agua sucia ya son comunes.Valero dijo en un comunicado el sábado que en ese entonces notificó al Municipio de la presencia de ‘agua lechosa y espumosa’ en la planta el 7 de diciembre, una semana antes de que se anunciara la prohibición. Ergon había dicho en un comunicado que en la planta se utiliza una solución de jabón compuesta de 98 por ciento de agua y un dos por ciento de Indulin y ácido clorhídrico en sus operaciones asfálticas.El subadministrador municipal, Mark Van Vleck, había dicho el sábado que los técnicos municipales que respondieron a las quejas de agua sucia en la planta no fueron alertados de la presencia de agua blancuzca y espumosa hasta el 12 de diciembre.Pero el domingo, Van Vleck dijo que él cree que la versión de Valero de los eventos ocurridos probablemente sea correcta.‘Cuando lo leí, dije: eso es un poco distinto de lo que me habían dicho’, dijo Van Vleck, quien agregó que él se estaba basando en lo que las personas del departamento de Obras Públicas le habían dicho.Ergon reconoció que había habido reflujo de la ‘solución de jabón’ hacia una tubería por la cual la planta recibe agua. Ergon dijo que la tubería no está conectada directamente al sistema agua de la ciudad, sino que está interconectada.El domingo, Ergon dijo que estaban contentos de que la prohibición al uso del agua había sido retirada y que continuarán cooperando con los funcionarios.Los funcionarios en Corpus Christi comenzaron el domingo a desmantelar los centros de distribución que habían sido colocados para abastecer de agua a los habitantes de la ciudad, según dijo la administradora municipal, Margie Rose.El alcalde advirtió a los habitantes que fueran conservadores con el consumo para evitar una sobrecarga del sistema luego que los tanques fueran drenados en algunas partes de la ciudad, que cuenta con unos 300 mil habitantes y se ubica a lo largo de la Costa del Golfo de Texas.‘Esto ciertamente no era algo que el Municipio haya querido hacer’, dijo. ‘Mi corazón está con todos los habitantes de nuestra ciudad en este momento. Y pido disculpas. Personalmente les ofrezco disculpas a todos’.Este fue el más reciente incidente en una serie de alertas con el agua de la ciudad. En mayo, el Municipio emitió su tercera advertencia en el año para que los habitantes hirvieran el agua que fueran a beber luego que agua pluvial contaminada con nitrógeno se filtrara al sistema, resultando en bajos niveles de desinfectante de cloro en el suministro.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.