Protestan contra instituciones bancarias que apoyan oleoductos

Integrantes del grupo ambientalista conocido como ‘Earth Guardians El Paso’ se sumaron a una protesta a nivel nacional, la cual busca convencer a la comunidad que cierren sus cuentas dentro de las instituciones bancarias que apoyan la construcción de oleoductos que han ocasionado polémica en el país.Esta protesta viene un día después de que el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos tomara la decisión de negarle a la compañía Energy Transfer Partners la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte. Construcción que afectaba directamente el territorio soberano y áreas sagradas de la tribu nativo americana de Sioux de Standing Rock.A pesar de esta victoria, la comunidad activista y ambientalista continua en su lucha por bloquear proyectos similares a lo sucedido en Standing Rock, así como penalizar a las compañías que facilitaron y financiaron estas construcciones.“Estos conductos son financiados por los bancos, incluyendo a Wells Fargo. Si la comunidad quiere apoyar la causa deberán de cerrar sus cuentas. Este asunto no solo se trata de proteger el agua de las comunidad nativo americanas, es una lucha de proteger el agua de todos”, dijo Marcy Ángeles, coordinadora del evento y miembro de Earth Guardians El Paso.Más de una docena de cadenas bancarias han invertido en las construcciones de oleoductos y gasoductos, incluyendo Wells Fargo, Chase, Citigroup Inc., Bank of America y TD Bank.Por su parte la sede nacional de Wells Fargo ha extendido una invitación a los lideres de las tribus de Dakota del Norte para entablar una conversación. Citando que “valoran profundamente sus relaciones con las comunidades nativo americanas en todo el país por más de 50 años”.Alrededor de 10 manifestantes se colocaron a las afueras de la sucursal centro del banco Wells Fargo para buscar informar a la comunidad paseña sobre los vínculos entre la institución bancaria y la construcción de los conductos. “Usa tu poder, usa tu voz, donde inviertes es tu decisión”, exclamaban.Para los integrantes de Earth Guardians El Paso, la victoria en Standing Rock no marca el final de su lucha, ya que existen tres proyectos de construcción, por parte de la compañía Energy Transfer Partners, que se impone sobre las tierras de cultivo de San Elizario.Existen tres gasoductos que afectaran a el área del condado de El Paso, el conducto Roadrunner, el conducto Trans Pecos y el del Camino Comanche. Estos gasoductos tomaran gas natural que es extraído de la tierra mediante el método de fracturación hidráulica, mejor conocida como ‘fracking’.En el caso del conducto del Camino Comanche, la tubería pasará por debajo del Rio Grande a través de la frontera y transportará el energético hacia México, quien a su vez lo transportará al continente asiático.“A todo lo largo de este país tenemos este tipo de movimiento, buscamos proteger a la tierra, el aire y el agua en contra de este envenenamiento que están haciendo las compañías petroleras”, dijo Eduardo Barrera, profesor asociado de UTEP y simpatizante del grupo ambientalista.Barrera afirma que mediante mentiras y engaños, estas compañías petroleras se han apropiado de terrenos en la región de San Elizario para realizar la construcción de tres oleoductos.“Llegaron con amenazas de expropiación y la mayoría de ese gas ni siquiera va a ser usado en México, sino que va a ser exportado a China y Japón y otros lugares de Asia”, concluyó.El próximo evento en protesta de la intervención de los bancos se llevará a cabo el 10 de diciembre, de 8 de la mañana a 12 de la tarde, frente las instalaciones de Wells Fargo de la 6175 Gateway Blvd. West.El evento es organizado por el grupo adjunto ‘Frontera Water Protectors Alliance’.

