Cubanos rehacen sus vidas

Decenas de refugiados cubanos que desde hace casi seis meses encontraron asilo en El Paso después de una larga travesía hacia este país, actualmente gozan de documentación legal, tienen vivienda, trabajo y están aprendiendo inglés.Para la mayoría, la ciudad y su comunidad les está brindando una segunda oportunidad de vida con condiciones de bienestar que nunca se imaginaron vivir.“La mayoría de nosotros, casi un 98 por ciento ya tenemos trabajo y estamos empezando una nueva vida llena de oportunidades”, dijo Odalis Medina, refugiada cubana que actualmente lidera el programa de asistencia a cubanos de la Iglesia Luterana San Pablo.Medina dijo que la mayoría de los cubanos que se han quedado en El Paso han encontrado trabajo en diferentes áreas como las de mantenimiento y negocio de alimentos, algunos han obtenido licencias para manejar camiones de carga y otros que vienen con títulos universitarios están aprendiendo inglés para validar sus carreras.Más de mil 300 migrantes cubanos llegaron al país por El Paso en el primer trimestre de este año, según Roger Maier de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). Según el oficial esto representa una cifra diez veces mayor a la del mismo período del año pasado.El Paso ha superado a San Diego como el tercer punto de entrada en importancia para refugiados cubanos, detrás de Laredo y Miami.En el momento organizaciones locales al liderazgo de la Iglesia Luterana San Pablo, que se ha encargado de la asistencia de la mayoría de los refugiados cubanos desde enero, espera un segundo éxodo masivo a El Paso de miles de cubanos que actualmente se encuentran en Ecuador, Colombia y Panamá a la espera de tomar el siguiente viaje a Estados Unidos."Hemos estado escuchando que viene un gran grupo de cubanos el próximo año que supera las cuatro mil personas. Aunque no sabemos exactamente cuántos y cuándo llegarán exactamente nosotros nos estamos preparando”, dijo Elvira Viramontes, directora del programa de asistencia a cubanos de la Iglesia San Pablo en el este de El Paso.Viramontes dice que el proceso de asistencia de los nuevos refugiados será mucho más organizado puesto que ya tienen experiencia del grupo de cubanos que llegó al inicio del año cuando encargados y voluntarios brindaron ayuda a más de 80 refugiados diariamente por al menos dos meses y medio.Aunque la mayoría de los refugiados mencionan las dificultades económicas y la falta de libertad en Cuba como la razón por la cual se vienen para El Paso, se especula que con la toma de la presidencia de Donald Trump la Ley de Ajuste Cubano podría ser eliminada.Dicha ley les da a refugiados de ese país un estatus preferencial, que incluye la Tarjeta Verde de Residencia después de un año y un día de pisar territorio estadounidense.Los inmigrantes cubanos son una población diversa, llegan en familia, en grupos, en pareja o solos, pero todos coinciden con la búsqueda de una mejor vida, alejados de la dictadura y con todas las intenciones de trabajar para salir adelante y ayudar a los familiares que dejaron en su país.La mayoría de los refugiados cubanos que llegaron a El Paso, tuvieron que hacer largo y difícil su viaje por Ecuador, Panamá y Colombia. Muchos dudaron si lograrían llegar a este país después de vivir experiencias traumáticas como violaciones, extorsiones y secuestro.“A mí y a mi esposo la verdad nos fue muy bien en la travesía como nosotros le llamamos al viaje a Estados Unidos. Pagamos un poco más de mil dólares pero hay otros que pagan mucho más y pasan cosas horribles”, contó Daniuska Turino, una de los diez cubanas que todavía residen en la iglesia San Pablo y quien en el momento se encuentra en el proceso de validar su carrera en contaduría.Turino y su esposo Joaquín Coba decidieron establecerse en esta ciudad y ahora los dos están aprendiendo inglés y adaptándose a la nueva y diferente cultura, al igual que ayudan con las laborales diarias y comunitarias de San Pablo.Por su parte Medina, licenciada en periodismo y maestra de español y literatura, está decidida a radicar de manera permanente en El Paso, ayudando a los más necesitados así como a sus connacionales a través de las gestiones de la iglesia.“Una de mis hijas está viviendo en San Antonio, sin embargo yo ya encontré mi vocación aquí en la iglesia. Esto es lo que me hace feliz”, dijo Medina, a quien la acompaña su esposo Luis Guerrero, quien ahora se encarga de la preparación de la comida de la iglesia que se ofrece diariamente en la semana a los más necesitados y colabora con el cuidado de mascotas en una clínica veterinaria.“La mayoría de nosotros los cubanos estamos muy contentos de haber podido llegar a Estados Unidos. El Paso en particular nos ha brindado mucha ayuda y estamos muy agradecidos por ello”, dijo GuerreroMedina y su esposo, quienes se conocieron y se enamoraron en la travesía hacia este país y ahora hacen una vida juntos aquí en El Paso, también se encargan de orientar a sus compatriotas recién llegados en la búsqueda de trabajo, la presentación de entrevistas y la aplicación para la obtención de documentación necesaria en el país.

