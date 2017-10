Preparan respuesta contra desastre

Durante una emergencia masiva, la imágenes de televisión usualmente se enfocan en la respuesta policiaca y en las ambulancias que acuden a recoger muertos y heridos.Pero, ¿qué pasa una vez que las víctimas llegan al hospital?Es ahí donde los prestadores de servicios de salud deben estar preparados para reaccionar, y hacerlo con la celeridad que requiere la emergencia. Es entonces cuando vidas literalmente penden de un hilo.Ayer, el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech de El Paso (TTUHSC), ofreció a un grupo de médicos la oportunidad de aprender cómo responder y tratar heridas graves de múltiples victimas de una situación de emergencia masiva.La intención es que estén preparados no sólo para aplicar sus conocimientos profesionales, sino también movilizar a otros prestadores de salud bajo su cargo, después de situaciones como una balacera o un atentado terrorista.Mediante un curso especializado conocido como Control de Sangrado para los Lesionados, o B-Con, los médicos de TTUHSC trabajaron con bomberos y paramédicos para reaccionar rápidamente y mantener a los heridos vivos en caso de una situación de peligro.El curso de B-Con coincide con una campaña promovida por la administración presidencial llamada ‘Stop the Bleed’ o Detén el Sangrado, que se creó en respuesta al aumento de atentados y tiroteos masivos en Estados Unidos.“Esta es una iniciativa creada para educar no solo a los proveedores médicos y unidades de emergencia EMT, sino también a la comunidad para que estos puedan proveer al prójimo con asistencia inmediata que les pudiera salvar la vida a las victimas de algún evento traumático”, dijo Scott Crawford, profesor asistente y director asociado del Departamento de Medicina de Emergencia.La tasa de incidencia de tiroteos masivos se ha triplicado desde 2008, con un total de 91 tiroteos a lo largo del país desde Masacre de Columbine en 1999.Además de proporcionar técnicas de respuesta médica a los participantes, la campaña tiene como objetivo aumentar el acceso al público los kits de control de sangrado, que incluyen torniquetes rediseñados y gasas tratadas con un químico antihemorrágico.“Los torniquetes han regresado a ser una herramienta indispensable, ya que han avanzado en su diseño gracias a estudios realizados por el ejercito. Gracias a ellos estamos instalando torniquetes en todos los kits de emergencia de la escuela médica, para que tanto los estudiantes, personal y maestros del plantel tenga acceso a estas herramientas”, comentó.Previamente a estos avances, los torniquetes tenían la potencialidad de causar daño que requeriría de amputación de la área en donde fueron colocados para detener en sangrado precipitado. Pero mediante los avances de la ciencia médica, estos aparatos pueden significar la diferencia entre la vida o muerte por desangramiento.Adicionalmente se le recomienda fuertemente a la comunidad que asistan a clases de primeros auxilios, las cuales son ofrecidas con regularidad por centros de emergencia, colegios e instituciones de salud.La intervención y asistencia de cualquier individuo durante los primeros minutos de una emergencia pueden mejorar las probabilidades de supervivencia de los heridos, se dijo.

