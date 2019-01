...y en Banxico les suspenden recorte

Ciudad de México– Un ministro de la Suprema Corte de Justicia autorizó ayer al Banco de México para pagar a sus funcionarios salarios hasta 50 por ciento mayores al del presidente de la República.El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite y concedió una suspensión en la controversia constitucional promovida por Banxico para impugnar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.“El ministro instructor acordó otorgar a Banxico la suspensión solicitada, a efecto de que no se aplique la ley impugnada a los servidores públicos de la institución, hasta en tanto la Corte no resuelva el fondo del asunto, y que sus sueldos se fijen conforme a la excepción prevista en el artículo 127 constitucional, que permite establecer sueldos mayores al del presidente de la República hasta en un 50%”, informó la Corte.Dicha excepción esta prevista para funcionarios o técnicos altamente especializados.Ello implica que el gobernador, los miembros de la Junta de Gobierno, y altos funcionarios de carrera de Banxico, podrán percibir hasta 2.4 millones de pesos netos anuales en 2019, y no los 1.6 millones derivados de los 108 mil pesos de salario mensual que el presidente López Obrador se autoasignó.Pérez Dayán también admitió una controversia similar de la Comisión Federal de Competencia Económica, pero no concedió suspensión porque no fue solicitada.Este ministro ya conocía desde diciembre de una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra la misma ley, de ahí que le han sido turnados los casos relacionados.En esa acción, Pérez Dayán concedió una suspensión qué obligó a la Cámara de Diputados a aplicar exclusivamente la Constitución al aprobar el Presupuesto de Egresos, sin tomar en cuenta la Ley de Remuneraciones.

