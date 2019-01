Urgen colaboradores de Trump declarar emergencia para construir muro

El lunes funcionarios de la administración Trump argumentaron urgentemente que la situación en la frontera entre Estados Unidos y México ha alcanzado niveles de crisis, haciendo el trabajo preliminar para que el presidente Trump pueda declarar la emergencia nacional que le otorgue autoridad para construir un muro fronterizo sin aprobación del Congreso, publicó The Washington Post.Con las operaciones del gobierno federal parcialmente suspendidas y el estancamiento de Trump con el Congreso, Trump intentará afianzar el martes la postura de la administración dando al país un discurso en horario estelar desde la Oficina Oval. Luego viajará el jueves a la frontera sur.“Esto es una crisis humanitaria y de seguridad nacional”, dijo el lunes del vicepresidente Pence. Pence señaló asimismo esperar que con la llegada de la primavera “aumenten dramáticamente” los intentos de cruces por parte migrantes indocumentados.Sin embargo, numerosos expertos en inmigración han manifestado que el gobierno de Trump está exagerando el peligro de seguridad en la frontera y dando a datos realce de manera engañosa o con falsedades absolutas.Molesto por la negativa demócrata a ceder a su exigencia de cinco mil 700 millones de dólares para financiar el muro, Trump cada vez contempla más declarar la emergencia nacional un medio viable, aunque arriesgado, para construir una porción de la barrera que desde hace tanto tiempo ha prometido, de acuerdo con funcionarios de alto nivel de la administración.Si bien Trump no ha tomado “ninguna decisión” respecto a la declaración, dijo Pence, abogados adscritos a la Oficina de Asesoría de la Casa Blanca están dedicados a determinar las opciones presidenciales y prepararse para cualquier posible obstáculo legal.Una medida así representaría un acto cargado de riesgo político al inicio de un gobierno recién dividido, desatando una tormenta con los congresistas demócratas y dando con certeza pie a impugnaciones en los juzgados federales. Pero Trump cree que tal vez sea necesario obligar con medidas ejecutivas un drástico ajuste de cuantas dada la resistencia demócrata y el poder simbólico que el muro tiene para su base de seguidores, dijeron funcionarios.Jeh C. Johnson, quien durante el gobierno de Obama fungió como secretario de Seguridad Interna y asesor general del Departamento de Defensa, dijo que las leyes que Trump podría aplicar al declarar emergencia nacional están diseñadas para la autorización de proyectos militares de construcción durante tiempos de guerra. Señaló que emplearlas para un muro fronterizo podría restringir a futuro el poder presidencial conforme los legisladores reaccionan a Trump y toman medidas destinadas a limitarlo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.