Busca Trump candidatos para jefe de personal

Washington— El presidente Donald Trump está analizando al menos a cuatro personas para que se desempeñen como su próximo jefe de personal, luego de que fracasaron los planes para una sucesión ordenada para dejar a John Kelly.La búsqueda de contrataciones de alto perfil se produce en un momento crucial, mientras el presidente busca preparar a su Casa Blanca para los dos desafíos de asegurar su reelección y rechazar las consultas una vez que los demócratas tomen el control de la Cámara el próximo año.La primera selección de Trump para el trabajo, Nick Ayers, ya no está disponible y Trump ahora está solicitando información sobre al menos cuatro personas, incluido el director de la Oficina de Administración y Presupuesto Mick Mulvaney y el Representante Mark Meadows, RN.C., el presidente de La conservadora Cámara de la Libertad.Ayers, quien es jefe de personal del vicepresidente Mike Pence, fue visto como el favorito para el puesto cuando Trump anunció el sábado que Kelly se iría hacia el final del año. Pero un funcionario de la Casa Blanca dijo el domingo que Trump y Ayers no podían llegar a un acuerdo sobre la duración del servicio de Ayers y que, en cambio, ayudaría al presidente desde fuera de la administración. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir los asuntos delicados del personal.Ayers confirmó la decisión en un tweet el domingo, agradeciendo a Trump y Pence por darle la oportunidad de trabajar en la Casa Blanca. `` Saldré a fines de año, pero trabajaré con el equipo (hash) de MAGA para promover la causa '', dijo.Trump ofreció su propia opinión sobre el desarrollo: "Estoy en el proceso de entrevistar a algunas personas realmente excelentes para el puesto de Jefe de Estado Mayor de la Casa Blanca. Fake News ha estado diciendo con certeza que era Nick Ayers, una persona espectacular que siempre estará con nuestra agenda (hash) MAGA. ¡Tomaré una decisión pronto! ''Incluso los altos funcionarios de la Casa Blanca fueron atrapados con la guardia baja el domingo; No había un sucesor obvio para Kelly a la vista y hubo cierto temor de que Trump no pueda cumplir el trabajo cuando Kelly se vaya.Ayers y Trump habían discutido el trabajo durante meses, por lo que la ruptura del domingo fue aún más sorprendente. Trump dijo el sábado que esperaba anunciar un reemplazo para Kelly en uno o dos días. Pero como Ayers ya no espera entre bastidores, Trump puede demorar hasta el final del año, según una persona familiarizada con el pensamiento del presidente.Mulvaney no estaba interesado en convertirse en jefe de personal, según una persona cercana a él que habló bajo condición de anonimato. Mulvaney ha estado diciendo durante casi dos meses que estaría más interesado en convertirse en secretario de comercio o tesorería si eso fuera útil para el presidente, dijo la persona.También entre los que se pensaba que estaban en la mezcla se encontraban el secretario del Tesoro Steve Mnuchin y el representante comercial de los EE. UU. Robert Lighthizer, quien dijo en una entrevista de la CBS que no había hablado con nadie en la Casa Blanca sobre el trabajo y que estaba "completamente centrado" en su posición. Una persona familiarizada con el pensamiento de Mnuchin dijo que él también estaba contento con su trabajo en la Tesorería y que no había buscado el puesto de jefe de personal.El procurador general interino Matthew Whitaker y el ex subjefe de campaña de Trump, David Bossie, también se encontraban entre los nombres que estaban cerca de algunos cerca de la Casa Blanca.La administración de Trump ha establecido récords para la rotación de personal y, a menudo, ha luchado para atraer a profesionales políticos con experiencia, un desafío que se ha vuelto más difícil debido a la amenaza de las costosas investigaciones de supervisión demócrata y un entorno político incierto.En cualquier administración, el papel del jefe de personal de la Casa Blanca se divide entre las responsabilidades de supervisar a la Casa Blanca y administrar al hombre sentado en la Oficina Oval. Lograr ese equilibrio en los tiempos turbulentos de Trump ha atormentado tanto a Kelly como a su predecesor, Reince Priebus, y será el desafío definitivo para quien sea seleccionado a continuación.A Kelly, cuyo último día de trabajo está programado para el 2 de enero, se le acreditó el imponente orden en un caótico Ala Oeste después de su llegada en junio de 2017 de su puesto como secretario de seguridad nacional. Pero su puño de hierro también alienó a algunos aliados de Trump por mucho tiempo, y con el tiempo se fue aislando cada vez más.Trump quiere que su próximo jefe de personal retenga el puesto durante las elecciones de 2020, dijeron los funcionarios. Ayers, que tiene trillizos jóvenes, había planeado durante mucho tiempo dejar la administración a fines de año y solo había aceptado servir de manera interina hasta la próxima primavera.Ayers se había ganado el respaldo de la influyente hija y yerno del presidente, los asesores de la Casa Blanca Ivanka Trump y Jared Kushner, pero otros asesores lo vieron con cautela.Ayers dirigirá un súper PAC pro-Trump, de acuerdo con una persona familiarizada con sus planes que no estaba autorizada a discutirlos por su nombre.Se espera que el subjefe de personal de Pence, Jarrod Agen, asuma el papel de Ayers para el vicepresidente.