En riesgo, juicio vs ex administradores de EPISD

A pesar de que el juicio contra los ex administradores del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) esta programado para el próximo mes de febrero, todo parece indicar que éste podría posponerse nuevamente.Esto sería debido a que la defensa solicitó al juez federal David Briones, esperar a que la Quinta Corte de Apelaciones tome una decisión sobre el caso de fraude escolar, donde supuestamente los directivos manipulaban los resultados del examen estatal ‘TAKS’, al evitar que estudiantes con “problemas de inglés” tomaran dicha prueba con la única finalidad de asegurar fondos federales.Elizabeth Rogers, abogada de John Tanner, uno de los implicados que quedan en el caso, asegura que se están violando los derechos constitucionales de los acusados por double jeopardy, que significa que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.Esto luego de que en junio de 2017, el juicio contra Tanner, James Anderson, Mark Phillip Tegmeyer, Nancy Love y Diana Thomas fuera anulado por Briones tras 13 de días de testimonio, luego de que la defensa introdujera evidencia de ultima hora sin presentarla a los abogados defensores.Rogers asegura que los fiscales, en ese entonces encabezados por Debra Kanof, lo hicieron de manera intencional para que el juicio fuera anulado ya que el panorama no era bueno para ellos.“Ni siquiera deberíamos estar aquí, la fiscalía lo hizo a propósito. Nuestros clientes tendrían que haber sido exonerados. Esto es dobule jeopardy”, enfatizó Rogers.Y aunque desde la anulación Rogers y los demás abogados han tratado de evitar ir a juicio por segunda vez, en junio de 2018 Briones indicó que todo se trató de una negligencia de los fiscales por lo que se llevará a cabo un nuevo proceso.“¿Actuaron mal, obviamente fueron negligentes?, Si y los voy a reprender por eso pero no retirare los demás cargos contra los acusados porque no hay evidencia de que fue intencional", dijo Briones en 2018.Por ese motivo el juez retiró el cargo de represalias contra testigos y con esta decisión Thomas ex subdirectora de Austin High School (AHS), quedó exonerada, ya que ella solamente enfrentaba dicho cargo.Tras el dictamen de Briones la defensa de los acusados tramitó una apelación ante la Quinta Corte de Apelaciones, quienes aun no toman una decision del caso y podrían pasar hasta dos meses antes de que emitan una resolución.En caso de que la corte falle a favor de la defensa, los cargos contra Tanner y Anderson serían retirados y ambos quedarían exonerados.Luego de que Thomas fuera exonerada de los cargos en su contra, en el juicio por fraude escolar solo quedaban Tanner, Anderson, Love y Tegmeyer, pero este último decidió aceptar un acuerdo con la fiscalía para evitar un segundo juicio.Tegmeyer, ex subdirector de Austin High School, accedió entrar a un programa de readaptación social (PTD), el cual dura entre 6 y 18 meses.En dicho programa Tegmeyer se compromete con la corte federal a no meterse en ningun tipo de problema, para que los cargos en en su contra seran retirados.Daniel S. González, abogado de Tegmeyer, explicó a El Diario de El Paso, que con el acuerdo su cliente no se declaró culpable de los cargos de conspiración para defraudar al Gobierno federal, conspiración para cometer fraude postal y fraude postal que existen en su contra.“Con este acuerdo simplemente está terminando con toda la presión y estrés que tenía”, dijo González.De acuerdo con lo que dijo Briones durante la audiencia, aparentemente Love aceptó entrar al mismo programa que Tegmeyer.Esto a pesar de que ella y su abogada Mary Stillinger ya habían aceptado dicha oferta, alegando que preferían ir a juicio luego de que Briones aceptara juzgar a Love por separado.Ya que la también ex subdirectora de Austin High School, no enfrenta cargos por el fraude el solar y solo tiene un cargo por mentir ante el gran jurado.Otro de los motivos por los cuales la defensa pide que el juicio se posponga, es debido que la fiscalía sigue entregando evidencia.De acuerdo con Rogers y Robert Pérez, abogado de Anderson, la fiscalía entregó más de cien documentos a la defensa el pasado 28 de diciembre, en los cuales había correos electrónicos y mensajes de texto entre testigos y agentes del FBI.El fiscal Robert Almonte aseguró que se trata de documentos sin importancia, lo cual desató la molestia de los abogados de la defensa.“Tenemos el derecho de revisar todo y necesitamos hacerlo para nosotros decidir que es importante y que no”, expresó Rogers.Lo cual fue apoyado por Pérez quien dijo que la fiscalía no puede solo decirles que no son documentos importantes.“Necesitamos revisar los cientos de correos electrónicos y mensajes, no puede solo decirnos que no importan”, enfatizó.Aunque Briones no dio indicó en la audiencia si aceptara la petición de la defensa, si comentó que podría aceptar un “pequeño retraso”.Pero aseguró que no esperara los posibles dos meses, que la Corte de Apelaciones puede tardar en tomar una decisión.El juez agregó que antes de tomar una decisión sobre el juicio contra Tanner y Anderson, espera que la fiscalía de una respuesta a defensa por escrito.El Diario de El Paso trató de obtener un comentario por parte de Almonte, pero este se negó a hablar con la prensa.