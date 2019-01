Pierde Apple 55 mil millones de dólares por desaceleración en China

Nueva York.- Apple tiene un gran problema llamado China y esto está poniendo muy nerviosos a los inversionistas.Apple advirtió a los inversionistas que esperen ventas más bajas en el trimestre debido principalmente a las ventas del iPhone "menores a las anticipadas" en China, en medio de una guerra comercial con Estados Unidos, así como otros factores como el ofrecimiento de reemplazos de baterías de iPhone más baratas hecho por la compañía, según una carta del director ejecutivo, Tim Cook, el miércoles, según publicó CNN.Después de décadas de expansión, la economía china se está desacelerando. Se prevé que el crecimiento en 2018 sea el más bajo desde 1990. Y 2019 se ve aún peor. Siendo la segunda economía más grande del mundo, China está sintiendo los efectos de una perspectiva comercial que se está oscureciendo y de los intentos del Gobierno de frenar los préstamos de riesgo tras un rápido aumento en los niveles de deuda.China es un gran mercado para Apple, que representa aproximadamente el 15% de sus ingresos en todo el mundo."Si bien anticipamos algunos desafíos en mercados emergentes clave, no previmos la magnitud de la desaceleración económica, especialmente en la Gran China", escribió Cook en la carta. Apuntó, en parte, a las "crecientes tensiones comerciales" con Estados Unidos.Apple ahora espera que los ingresos de los tres meses que terminan en diciembre sean de aproximadamente US$ 84 mil millones, por debajo de un rango estimado previamente de entre US$ 89 mil millones y US$ 93 mil millones.El iPhone ha sido la principal fuente de ingresos de Apple durante años, y representa casi el 60% de las ventas totales de la empresa en el trimestre que finalizó en septiembre.Las acciones de la compañía se detuvieron brevemente tras el cierre de las bolsas, antes de que la carta de Cook se hiciera pública, y cayeron hasta un 8% cuando se reanudó la negociación. Eso borró hasta US$ 55 mil millones del valor de mercado de la empresa.Aunque Cook se centró en el impacto de China, también señaló en la carta que el número de personas que actualizaban sus nuevos iPhones "no era tan fuerte" como esperaba la compañía en otros mercados más desarrollados.En particular, apuntó a menos subsidios para operadores, un dólar estadounidense más fuerte que encarece los dispositivos en el extranjero y la decisión de Apple de ofrecer un reemplazo de batería de 29 dólares para el iPhone. Esta última política se introdujo para calmar las protestas después de que se descubriera que Apple estaba haciendo más lentos los modelos anteriores.

