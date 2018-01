Ofrece juez a dreamers solo una victoria temporal

Un juez federal en California prohibió el martes al presidente Trump revocar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que iba a terminar en marzo. El impulso de proteger a los llamados "dreamers" es admirable. Pero legalmente hablando, la opinión no puede ser correcta. Si el presidente Barack Obama tuvo la autoridad legal para usar su discreción para crear DACA en primer lugar, en sí mismo una cuestión legal cercana, Trump debe tener la autoridad legal para revertir DACA.La decisión del Juez de Distrito William Alsup se basó en una disposición de la Ley de Procedimiento Administrativo que dice que las acciones de la agencia ejecutiva no deben ser arbitrarias o caprichosas. El tribunal sostuvo que era arbitrario que el Departamento de Seguridad Nacional de Trump rescindir DACA. Razonó que debido a que DACA era legal, Seguridad Nacional no podía rescindirlo por ser ilegal.Esta lógica puede sonar plausible. Pero se encuentra con múltiples problemas legales.El primero tiene que ver con la aplicación del estándar arbitrario y caprichoso a DACA en primer lugar. La Ley de Procedimiento Administrativo funciona para que los tribunales puedan supervisar a las agencias ejecutivas y asegurarse de que sus acciones se basen en una lógica de política razonada. Pero la ley hace una excepción para cualquier decisión que esté "comprometida con la discreción de la agencia por ley".La orden original de DACA se basó en la autoridad discrecional del presidente Obama para decidir cómo hacer cumplir la ley de inmigración federal. Recuerde que los "soñadores" no tienen el derecho legal de estar en el país; son inmigrantes indocumentados. DACA fue, formalmente hablando, una decisión discrecional de Obama para ejercer el poder ejecutivo de no deportar "dreamers".En la corte, la administración de Trump argumentó que si DACA era en sí misma un ejercicio de discreción, la decisión de revocar DACA debe ser similar a un ejercicio de discreción y no sujeto a revisión bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.El juez federal rechazó este argumento al decir que si bien la decisión de no deportar era de hecho discrecional y no estaba sujeta a revisión, la decisión de deportar no fue de la misma manera discrecional. Agregó que DACA había invitado a "soñadores" a salir de "las sombras" y revertir el programa los sometería a consecuencias que infringirían la libertad y los intereses de propiedad creados por la orden original.Es un argumento complicado. Ciertamente, enjuiciar o deportar a alguien es una acción, mientras que no deportar es inacción. Sin embargo, es difícil aceptar que una vez que el gobierno decida no enjuiciar o deportar a alguien, debe justificar la decisión de cambiar de opinión. Esto no es consistente con los principios generales del derecho administrativo.El segundo problema legal significativo con la decisión de la corte de California es su afirmación de que fue arbitrario y caprichoso que Seguridad Nacional rescindiera DACA.La principal base que dio el gobierno para terminar con DACA fue que era ilegal cuando Obama promulgó en primer lugar, que excedió su autoridad constitucional. Esta fue esencialmente la opinión del tribunal federal de Texas que congeló el plan de acción diferida para padres de estadounidenses que era el hermano gemelo de DACA, lo que permite que los padres indocumentados de niños ciudadanos permanezcan en el país. El Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito estuvo de acuerdo. La Corte Suprema se dividió 4-4 en el asunto después de la muerte del juez Antonin Scalia y antes de que Trump nombrara al juez Neil Gorsuch para el tribunal.El tribunal federal en California no estuvo de acuerdo. Decía que DACA era legal en primer lugar, y que el Tribunal Supremo nunca dijo lo contrario. Y rechazó la noción de que dependía de la rama ejecutiva decidir si defender a DACA en los tribunales, especialmente en el Quinto Circuito, donde podría decirse que es ilegal bajo el precedente del programa DAPA.Este análisis no puede ser correcto. Una administración presidencial tiene derecho a estar en desacuerdo con el análisis legal de otra.Y el juicio legal de que DACA excede la autoridad presidencial ciertamente no es arbitrario o caprichoso. Una corte federal de apelaciones y cuatro jueces de la Corte Suprema ya rescindieron DAPA. Si no hubiera sido por la muerte de Scalia, es muy probable que la mayoría de los jueces haya tomado esa posición con DACA. Y parece incluso más probable que Gorsuch ahora proporcione el quinto voto decisivo para decir que DACA es inconstitucional.Espero profundamente que alguna versión de DACA se firme como ley. Pero esta decisión judicial no va a salvar a los "dreamers", sin importar cuán bien intencionada sea.